El 43% del agua de los grifos murcianos viene de la desalación

La desalinización se ha convertido con el paso de los años en una fuente esencial y estratégica de recursos para el campo murciano, más de un tercio de los recursos de agua de algunas comunidades de regantes son proporcionados por las desaladoras. Y ocurre lo mismo con el abastecimiento humano gestionado por la Mancomunidad de Canales del Taibilla (MCT) y que da servicio a 80 municipios, 43 de ellos de la provincia de Murcia.

Según el último balance del presente año hidrológico facilitado por la MCT, el 43% del agua que sale de los grifos murcianos es agua desalada (un 3% más que el año anterior), mientras que la aportación del agua del Trasvase Tajo-Segura se ha reducido hasta situarse en el 36,7%.

Las cuatro desaladoras de la Mancomunidad (dos en Alicante y otras dos en San Pedro del Pinatar) han aportado en lo que va de año hidrológico 48,65 hectómetros cúbicos y otros 21,32 procedentes de las gestionadas por Acuamed, del que es cliente la MCT. En total, el agua desalada suministrada entre octubre de 2024 y junio de 2025 ha rozado los 70 hectómetros cúbicos, cuando el agua del Trasvase sólo ha llegado a los 59,75 hectómetros cúbicos.

Producción de agua de la MCT desde octubre de 2024 a junio de 2025 / MCT

La tercera fuente en volumen en el mix de agua son los recursos propios de la entidad a través del río Taibilla, que representan un 20,15% del total con un aporte de 32,79 hectómetros cúbicos.

En total, los municipios murcianos, junto con los 35 de Alicante y algunos de Almería y Albacete han demandado 162,69 hectómetros de agua de boca. Un 3,2% más que en el mismo periodo del año anterior.La población abastecida permanente supone un total de 2,5 millones de personas, una cifra que sube hasta los 3,5 millones durante el verano.

Hace una década, según los datos de la Mancomunidad, la proporción se mantenía en algo más del 40% para el caso del agua procedente del Trasvase del Tajo, el 30% para la desalada y el 25 % para los recursos propios de la cuenca del Segura, a través del Taibilla, afluente albaceteño del Segura.

Esa igualdad entre los recursos hídricos del trasvase y desalación ha ido desapareciendo poco a poco en los últimos años. Así, todavía en el balance de 2021 situaba la proporción a la inversa a la actual: el 44,7% del agua procedió del trasvase Tajo-Segura, el 32,1% de la desalación de agua del mar y el 23,2% del río Taibilla.

Desalinizadora 'Antonio León Martínez-Campos' en San Pedro del Pinatar. / L.O.

Cambio de tendencia

El cambio de tendencia comenzó con la construcción de desaladoras durante la primera década del siglo XXI que opera la MCT, pero también con la aportación que realiza la empresa estatal Acuamed, que incorpora el 13,1% del agua desalada que abastece la entidad dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica.

Cabe destacar que todas están interconectadas con enormes colectores subterráneos, potabilizadoras y zonas de almacén especial. Así, cuando se abre el grifo en Murcia o Cartagena la parte del agua desalada que corre no tiene por qué haberse generado en la provincia murciana. Esa interconexión con la red no se da solo con las desaladoras, también con los recursos procedentes del Trasvase y la cuenca del Segura con el río Taibilla. Es muy difícil que en el agua del grifo de las poblaciones que forman parte de la MCT mantenga una sola una procedencia. Normalmente en un vaso habrá un combinado de las tres fuentes.

Tarifa congelada

Producir un metro cúbico de agua desalada cuesta cerca de un euro en función de los precios de la energía. Sin embargo, la Mancomunidad de Canales del Taibilla mantiene desde hace más de una década una tarifa única de 0,69 euros, independientemente del origen de agua suministrada. Se trata de una situación anómala, por lo que no sería raro que a partir del 2027 se plantee el primer encarecimiento de la tasa desde 2015.

A pesar de que los vecinos sí han notado en su bolsillo en los últimos años una subida de la factura, este incremento no es achacable a la MCT sino a las empresas concesionarias que operan en cada uno de los municipios.

La Mancomunidad de los Canales del Taibilla ha conseguido mantener el precio con una fuerte inversión en plantas solares, como las que tiene en proyecto actualmente para sus desaladoras más importantes. En este sentido, hay que recordar que aproximadamente el 60% del coste total para producir un metro cúbico desalado de agua del mar corresponde a la factura eléctrica.

Imagen de una de las conducciones del Trasvase Tajo-Segura. / Europa Press

Temor a que se dispare la factura del agua por recorte al Trasvase

Los recortes que sufrirá el Trasvase Tajo-Segura en los próximos años, cerca de 105 hectómetros cúbicos menos al año para garantizar los nuevos caudales ecológicos del Tajo, ha hecho temer a regantes no sólo por la supervivencia del sector agroalimentario del sureste español, sino también por la gestión del abastecimiento humano.

El agua que la MCT recibe del Tajo es mucho más económica que la desalada: producir un metro cúbico de agua desalada cuesta en torno a un euro y el 60% de ese coste corresponde a la energía eléctrica; la del Trasvase, sin incluir el coste de tratamiento en las potabilizadoras, se recibe en torno a 0,20 euros. La reducción progresiva del aguas del Trasvase, y el aumento de la dependencia del agua desalada para la MCT podría, según un informe de la Cátedra de Agua de la Universidad de Alicante, elevar los costes de producción- Así lo aseguró en su momento el director de la Cátedra, Joaquín Melgarejo, quien calculó que la tarifa actual por el agua de la Mancomunidad de 0,69 euros metro cúbico pasaría, tras el recorte, a ser de 1,04 euros el metro cúbico,«como consecuencia del incremento del agua desalinizada para el abastecimiento humano».

En cuanto a las pérdidas económicas que supondrá el recorte (sobre todo para el regadío) para las tres provincias beneficiarias del Trasvase, Melgarejo las cifró en 300 millones de euros al año. Además, vaticinó que se destruirían más de 6.800 empleos.