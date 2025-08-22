Fuente Álamo se prepara para vivir las Fiestas más completas de los últimos años

Del 22 al 31 de agosto, Fuente Álamo celebrará unas Fiestas Patronales en honor a San Agustín que prometen ser las más completas, diversas y ambiciosas de los últimos años. El programa incluye más de 50 actividades que van desde conciertos, concursos y galas culturales, hasta eventos religiosos, deportivos y gastronómicos, pensados para todos los públicos.

El municipio convertirá sus calles en un gran escenario de convivencia ciudadana y encuentro intergeneracional. Las fiestas, consideradas unas de las más largas y dinámicas de la Región de Murcia, destacan por su variedad y por la implicación de colectivos locales que mantienen viva la identidad festiva de la villa.

«Estas fiestas son el broche de oro a un año extraordinario en cuanto a dinamización cultural y participación ciudadana», declara la alcaldesa, Juana María Martínez. «Hemos conseguido que Fuente Álamo combine lo mejor de su tradición con una mirada al futuro llena de ilusión».

Gala de Imposición de Bandas

Uno de los actos más emblemáticos del programa será, sin duda, la Gran Gala de Imposición de Bandas a las Majas Infantiles y Juveniles, que se celebrará el sábado 23 de agosto a las 22:30 horas en la Calle Manuel de Falla. El acto será conducido por la periodista y presentadora Estefanía García.

Las majas serán recibidas previamente, a las 21:30 horas, en la Casa Consistorial, donde serán acogidas por la alcaldesa y el resto del equipo de Gobierno. Desde allí, acompañadas por la Agrupación Musical Villa de Fuente Álamo, las protagonistas desfilarán hasta el lugar de la gala, en un acto cargado de simbolismo y elegancia.

Juana María Martínez, alcaldesa del municipio en la Gala de imposición de bandas a las majas. / Ayuntamiento de Fuente Álamo

«Se trata de una gala que combina historia, cultura y tradición, y que cada año despierta un gran sentimiento de orgullo entre nuestros vecinos», señala la concejala de Festejos, María de los Ángeles Nortes.

Tradición y arte para reivindicar una cultura popular que se mantiene viva

La programación cultural es uno de los pilares de las Fiestas Patronales de Fuente Álamo, que vuelven a destacar por la calidad de sus eventos folclóricos y por el compromiso institucional con la cultura local.

Entre los actos más destacados se encuentra el 43º Festival Nacional de Folclore Villa de Fuente Álamo, que tendrá lugar el domingo 24 de agosto a las 22:30 h., también en la Calle Manuel de Falla. Este evento reúne agrupaciones regionales y nacionales, consolidándose como una referencia del folclore español.

Día Rociero. / Ayuntamiento de Fuente Álamo

Otro momento a destacar será la Gran Velada de Trovos, programada para el martes 26 a las 22:30 h., donde destacados repentistas pondrán voz a la historia, el humor y las costumbres populares del municipio de Fuente Álamo y otros de la región.

Uno de los datos más destacados de esta edición es la inscripción de 111 peñas festeras, una cifra histórica que marca un antes y un después en la participación ciudadana. Entre ellas se encuentran agrupaciones de todas las edades, desde nuevas generaciones hasta peñas que llevan más de cuatro décadas formando parte activa de las fiestas, consolidándose como auténticos referentes del espíritu festivo de Fuente Álamo. Su implicación es clave para el ambiente y el dinamismo que cada año caracteriza estas celebraciones.

«La cultura popular está muy viva en Fuente Álamo y las fiestas son el mejor reflejo de ello», añade la concejala Nortes. «Hemos querido que cada día ofrezca propuestas diversas para todos los públicos: desde los más pequeños hasta nuestros mayores».

Durante más de diez días, el municipio será un hervidero de actividad. Desde el Día Rociero (domingo 24), con misa, música y tapas populares, hasta las noches musicales con artistas como Merche, Natalia de OT, La Edad del Pop Español, Monodosis, y el concierto final de Mocedades (domingo 31), las calles de Fuente Álamo serán el centro de la vida social.

Torneo de Autos Locos. / Ayuntamiento de Fuente Álamo

El jueves 28 tendrá lugar la tradicional procesión de San Agustín, seguida de un espectáculo de fuegos artificiales que iluminará el cielo de la villa. Como colofón, la traca final cerrará la programación, que también incluye concursos de disfraces, noches de migas, competiciones de bolos cartageneros, caliche, rifas solidarias, veladas troveras y mucho más.

«El espíritu de las peñas, la implicación de colectivos juveniles, culturales y deportivos y el respaldo del comercio local han sido claves para lograr una programación tan viva y participativa», subraya Nortes.

No faltarán espacios modernos como el Game Party con realidad virtual, el Grand Prix Fuentealamero, el Torneo de Autos Locos y las sesiones de DJ en el Open Air Club, habilitado junto al recinto de peñas en la Ronda de Levante.

Memoria, presente y futuro en una alegría compartida llena de talento

Las Fiestas Patronales de Fuente Álamo son también un escaparate del compromiso del municipio con su identidad cultural. Este año, el Día de la Villa se celebró con gran emoción el pasado mes de julio al coincidir con la entrega de premios de la 53ª edición del Concurso Internacional de Pintura ‘Villa de Fuente Álamo’, uno de los más importantes y longevo del sureste peninsular.

Los premiados fueron Antonio Javier Ortega Rodríguez, con la obra Carta a los hebreos (Premio Villa de Fuente Álamo); Amaya Suberviola con ST24044 (Premio Círculo Medina); y Esteban Bernal, reconocido como Pincel del Año 2025 por su trayectoria artística.

Desfile de compartas en la Fiestas de Fuente Álamo. / Ayuntamiento de Fuente Álamo

La jornada incluyó también un homenaje al pintor local José Hernández, recientemente fallecido, con la inauguración de una calle con su nombre y el descubrimiento de un busto del rey Carlos II, quien otorgó el título de Villa a Fuente Álamo en 1700.

«Reivindicar nuestras raíces, homenajear a nuestros artistas y proyectarnos hacia el futuro es parte del camino que estamos construyendo», afirma Juana María Martínez, alcaldesa de Fuente Álamo. «Estas fiestas reflejan todo lo que somos como pueblo: memoria, talento, esfuerzo y alegría compartida».

Las autoridades municipales han querido extender una invitación abierta a toda la Región de Murcia para que se sumen a las fiestas. Fuente Álamo se reivindica así como un pueblo vivo, hospitalario y orgulloso de su herencia.

Desfile de compartas en la Fiestas de Fuente Álamo. / Ayuntamiento de Fuente Álamo

«Invitamos a vecinos, visitantes y medios de comunicación a disfrutar con nosotros de una programación única, hecha desde el cariño, la historia y el compromiso con nuestras tradiciones», concluye la alcaldesa.

Las Fiestas de San Agustín 2025 no solo prometen ser inolvidables por su variedad y su proyección, sino también por el calor humano y la participación que las definen. Fuente Álamo ya está de fiesta. Y todos están invitados a disfrutarlas.