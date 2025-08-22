Los beneficiarios de la Renta Básica de Inserción caen un 62% en tres años

La Renta Básica de Inserción (RBI) es un sistema implementado por las administraciones públicas regionales para ofrecer ayuda económica y orientativa a las familias con problemas económicos para el sustento, la habitación, el vestido y la asistencia médica. Según la memoria publicada por el Consejo Económico y Social (CES) correspondiente al ejercicio 2024, los beneficiarios de la renta mínima se han ‘desplomado’ en la Región de Murcia: un 62% menos entre 2020 y 2023.

Según la Autoridad Independiente de Resposabilidad Fiscal (Airef), la tendencia indica que este tipo de prestaciones podrían acabar desapareciendo. Para este organismo, el gran causante es el Ingreso Mínimo Vital (IMV) que se implementó a nivel estatal en el año 2020.

El profesor de la Facultad de Trabajo Social en la Universidad de Murcia (UMU), Jesús Adolfo Guillamón, explica que la caída de la prestación regional -la renta básica de inserción- seguramente esté relacionada con que quienes solicitan el ingreso mínimo vital reciben una mayor cuantía económica. Por el primero, según comenta, se recibe un mínimo de 426 euros y por el segundo, unos 650. Destaca, también, que aunque hay algunos casos especiales, ambas prestaciones son incompatibles. Se trata de que si cobras el IMV no puedes recibir la renta mínima y viceversa. En algunos casos pasan a recibir la RBI quienes no pueden cobrar el IMV.

No se muestra del todo de acuerdo con este sistema ya que cree que «se generan duplicidades», que podría existir solo uno y ofrecer una cantidad mayor de capital y una mejor labor en cuanto a orientación e inserción.

Considera que los actuales «son insuficientes para las familias» y, en muchos casos, «no llegan a los destinatarios para los que están pensados».

Critica especialmente al Ingreso Mínimo Vital por reducir la ayuda a una cuestión económica. Explica que para este tipo de apoyos es necesaria la intervención de un agente de la Seguridad Social que determine las necesidades reales de la unidad familiar. Además de dinero, que exista una orientación laboral y formativa para, por ejemplo, facilitar la adaptación y asimilación de los inmigrantes a la sociedad. Esto, aunque mejorable -según comenta-, lo tenía la renta básica de inserción.

A pesar de su creciente ‘hegemonía’ sobre la renta mínima, el profesor de la UMU añade que el IMV no está llegando «a todo el que debería». Estas declaraciones las avala Airef que en su informe sobre el ejercicio 2024 muestra que el 55% de quienes podrían solicitar esta ayuda, a nivel nacional, no lo hacen.

Según la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad, en los últimos cinco años se han beneficiado más de 21.000 personas y empleado 51 millones de euros.

Indican que esta prestación continuará vigente porque complementa el acceso a la prestación estatal para los que no pueden recibir este último.

Explican que el descenso de personas beneficiarias de la renta básica de inserción se debe a la aparición del IMV.