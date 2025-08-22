Meteorología
Altiplano y Noroeste, en alerta por tormentas esta tarde
En la Comunidad Valenciana las lluvias, acompañadas de granizo, han provocado varios reventones
La Agencia Estatal de Meteorología ha actualizado en su boletín de las 18.10 horas la alerta amarilla por tormentas que estaba activa en la Región desde las dos de la tarde. Según las previsiones, solo el Altiplano estaría en aviso por acumulación de lluvias, pero la nueva información señala también al Noroeste en riesgo de nivel amarillo.
La alerta estará activa en ambas zonas hasta las 22 horas y avisa a la población de posibles tormentas y acumulaciones de agua de alrededor de 15 litros por metro cuadrado.
En la Comunidad Valenciana, las lluvias y el granizo han provocado varios reventones a lo largo del día y los Servicios de Emergencias han tenido que atender rescates de vehículos, caídas de árboles y desprendimientos, entre otros incidentes.
Tanto el interior de la provincia de Valencia como el litoral alicantino se encuentran en alerta naranja por acumulaciones de agua de alrededor de 30 litros por metro cuadrado.
La Región casi duplica los valores habituales de lluvias en lo que llevamos de año hidrológico
Desde el pasado mes de octubre, cuando se inició el año hidrológico, la Región ha registrado casi el doble de precipitaciones de lo normal, lo que lo convierte a este año en uno de los más lluviosos de las últimas cuatro décadas.
Además, el mes de marzo en la comunidad murciana ya dejó cifras récord: fue el segundo más húmedo de los últimos 65 años.
- A pocos metros del mar: el desconocido pueblo de la Costa Cálida murciana donde las casas valen menos de 90.000 euros
- Un castillo con piscina y vistas al mar se alquila por noches en Murcia: «Las imágenes se quedan cortas con la realidad»
- Dos mujeres la emprenden a golpes y mordiscos contra cuatro profesionales del SUAP de Cieza
- María Cristina Bernabé, influencer murciana que se ha tatuado a Pedro Sánchez en la pierna: «No me arrepiento de nada»
- Un ganadero de la Vega Alta viola durante años a su hija menor en un pajar y cuando la llevaba a alimentar a los corderos
- Todos los patinetes eléctricos de la Región tendrán que tener su seguro a partir de enero
- Así es la casa a la venta más cara de la Región de Murcia: cuesta más de 4 millones
- El PP sospecha que la renuncia de la alcaldesa de Águilas se debe a la guerra interna del PSOE