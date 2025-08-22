Altiplano y Noroeste, en alerta por tormentas esta tarde

La Agencia Estatal de Meteorología ha actualizado en su boletín de las 18.10 horas la alerta amarilla por tormentas que estaba activa en la Región desde las dos de la tarde. Según las previsiones, solo el Altiplano estaría en aviso por acumulación de lluvias, pero la nueva información señala también al Noroeste en riesgo de nivel amarillo.

La alerta estará activa en ambas zonas hasta las 22 horas y avisa a la población de posibles tormentas y acumulaciones de agua de alrededor de 15 litros por metro cuadrado.

En la Comunidad Valenciana, las lluvias y el granizo han provocado varios reventones a lo largo del día y los Servicios de Emergencias han tenido que atender rescates de vehículos, caídas de árboles y desprendimientos, entre otros incidentes.

Así han quedado las calles en Ontinyent / Agustí Perales Iborra

Tanto el interior de la provincia de Valencia como el litoral alicantino se encuentran en alerta naranja por acumulaciones de agua de alrededor de 30 litros por metro cuadrado.

La Región casi duplica los valores habituales de lluvias en lo que llevamos de año hidrológico

Desde el pasado mes de octubre, cuando se inició el año hidrológico, la Región ha registrado casi el doble de precipitaciones de lo normal, lo que lo convierte a este año en uno de los más lluviosos de las últimas cuatro décadas.

Además, el mes de marzo en la comunidad murciana ya dejó cifras récord: fue el segundo más húmedo de los últimos 65 años.