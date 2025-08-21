"Ser el sustituto de la mejor alcaldesa que ha tenido Águilas será difícil"

¿Cómo ha vivido la marcha de Mari Carmen Moreno? ¿Desde hace cuánto sabía que había tomado esta decisión y que usted sería su relevo?

Algunas semanas. Antes de que hiciera esa rueda de prensa se lo comunicó a aquellas personas que nos afectaba su decisión en un futuro cercano, entre otras, al secretario general de la agrupación y a mí como posible sustituto en la alcaldía. He vivido todo esto con sentimientos encontrados, porque por un lado pierdo a un referente con el que llevaba trabajando codo con codo todos los días durante 10 años, y por otro contento, porque sé que tenía ganas de dar este paso y retomar su vida personal y familiar. Me consta que le ha costado muchísimo tomar esta decisión.

¿Qué me destacaría de su labor estos 10 años?

Ella se va a ir siendo historia del socialismo en la Región de Murcia. Todos conocemos lo que ha pasado en los últimos 10 años, pero antes Mari Carmen se encontró una agrupación en Águilas prácticamente destruida y junto con la ayuda de tres compañeros militantes la levantó, tanto que pocos años después ganó unas elecciones contra todo pronóstico, y las siguientes por mayoría absoluta. Ganar esas tres elecciones consecutivas, especialmente la última, mantener el séptimo municipio de la Región cuando se experimentó en España un auge de la derecha, ha sido un orgullo para el PSOE.

Desde PP y Vox sospechan que la verdadera causa de su renuncia viene motivada por guerras internas en el PSOE, o por los casos de corrupción que se han conocido en los últimos meses...

Hablar desde fuera es muy fácil, ella dio unas explicaciones públicas, y también en petit comité, a toda la militancia, en una asamblea que se celebró en la tarde del miércoles en la Casa del Pueblo. Si algo ha caracterizado a Mari Carmen durante sus 22 años de política ha sido su sinceridad y honestidad. Ella ha dicho que han sido temas de salud, no graves, como matizó, y no es ningún secreto; ella ya dijo en 2023, después de los resultados electorales, que no iba a concurrir a las próximas elecciones y en un ejercicio de responsabilidad política ha considerado que faltando un año y 9 meses ha llegado el momento oportuno para da un paso al lado, por el bien de ella y por el bien del partido.

A finales de septiembre ya estará ocupando la alcaldía de Águilas, ¿qué objetivos se ha marcado para lo que queda de legislatura?, ¿cuáles son las prioridades?

Bueno, nosotros concurrimos en 2023 con un programa electoral muy claro y en eso es en lo que vamos a seguir trabajando en este año y 9 meses que quedan. Hay muchos proyectos en marcha, algunos finalizando, otros comenzando y otros ya terminados. El objetivo es alcanzar el mayor porcentaje de ejecución del programa electoral.

¿Qué proyectos pendientes de ejecución me destacaría?

Tenemos que concluir por fin la obra de la piscina municipal del polideportivo y los trabajos de remodelación con fondos europeos de la Casa Ruano, adquirida por el Ayuntamiento y actuaciones muy necesarias como el reasfaltado y la renaturalización de la calle Juan Pablo II, que se ha convertido en una arteria principal a raíz del cambio a dirección única del Paseo de Levante.

El PP de Águilas ha denunciado el grave problema de inseguridad en el municipio: oleadas de robos y un índice de criminalidad que se dispara...

Bueno, es cierto que los índices de criminalidad han ascendido, pero también es cierto que este equipo de Gobierno está sacando cada año procesos selectivos para ampliar la plantilla de la Policía Local de Águilas. Próximamente se van a incorporar seis nuevos agentes. Creo, por lo que hemos podido hablar con alcaldes de otros municipios, que tenemos un ratio de agentes por población muy amplio. Nosotros vamos a seguir solicitando un incremento de la Guardia Civil a la Delegación del Gobierno. Lo que está claro, a mi parecer, es que hay que modificar un poco las leyes porque generan impotencia en los agentes, que logran detener a ciertas personas que son posteriormente puestas en libertad. Se trata de reincidentes que son los que mantienen ese nivel de delincuencia tan alto.

¿Qué demandas le trasladará al Gobierno regional ?

Además de reclamaciones históricas en materias de sus competencias como la educación (climatización) y la sanidad (listas de espera en ciertas especialidades), hay algunas cuestiones pendientes como la reforma del Puerto de Águilas y el arreglo urgente de la avería en el sistema eléctrico que desde el pasado mes de mayo está sufriendo la Cofradía de Pescadores.