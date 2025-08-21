No son sólo templos y mezquitas...

Murcia sigue en el foco de todas las miradas, ya que en las últimas semanas la comunidad musulmana ha sido noticia por los disturbios de Torre Pacheco y la prohibición de llevar a cabo actos religiosos en los espacios deportivos de Jumilla. Estos hechos han reavivado el debate sobre la libertad religiosa y la convivencia en una región marcada por la diversidad cultural.

Y es que el mapa de culto de la Región de Murcia es tan rico como su agricultura o su gastronomía. En esta tierra no solo conviven iglesias y mezquitas, sino también un notable número de centros de culto de otras religiones como la ortodoxa, budista, mormona, anglicana y evangelista, entre otras.

En pleno corazón de la ciudad, en la calle Pío XII, encontramos un centro religioso ortodoxo de origen rumano. En la calle La Gloria, una pequeña comunidad budista de la rama japonesa también tiene su espacio. Los pastores adventistas cuentan con dos templos propios en la ciudad. Para contactar con sacerdotes anglicanos, hay que acercarse al litoral, aunque también existe una capilla disponible.

Esta redacción ha contactado con distintos centros religiosos de la Región de Murcia, como los de la Comunidad Budista. Allí, Helena nos cuenta que actualmente están inmersos en una semana de meditación. «Pero hay mucho más», dice. Se refiere a los retiros urbanos, «que son oportunidades únicas para detenernos en medio del ajetreo cotidiano y reconectar con nuestra auténtica naturaleza».

En la zona de costa, concretamente en San Javier, encontramos la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos Días, más conocidos como los mormones. Elder, uno de sus líderes invita a «adorar a Jesucristo los domingos en la Iglesia». En total, conforman la Región de Murcia 293 parroquias católicas, 1 catedral, 98 centros islámicos, 1 centro ortodoxo, una comunidad Budista, 2 templos adventistas y 1 centro anglicano.

Sin embargo, es cierto que los musulmanes y los católicos son quienes más presencia tienen en la Región. En concreto, según el Observatorio del pluralismo religioso en España, en Jumilla, foco del último conflicto por la prohibición municipal de usar espacios públicos deportivos para celebraciones religiosas, existen hasta tres comunidades islámicas pero ninguna mezquita. Por eso utilizaban otro tipo de espacios.

Mapa de cultos en España

En España existen 8.140 lugares de culto no católicos pertenecientes a 17 confesiones diferentes: las iglesias evangélicas son las que más proliferan, representando el 56 % del total, seguidas por las mezquitas, asociaciones y comunidades islámicas, que son el 23 %.

El 17,6 % de las localidades de nuestro país cuentan con alguno de estos centros, aunque la mayoría están en Cataluña, concretamente en la provincia de Barcelona, que concentra el 70 % de los 1.625 lugares de culto alternativo de la región.

En el podio le siguen Andalucía -con 1.298 centros de culto minoritario y Málaga a la cabeza-, Madrid (1.167), la Comunidad Valenciana (933) y Canarias (426).

En el otro extremo están Ceuta, Cantabria, La Rioja y Asturias, con 31, 55, 66 y 98, respectivamente.

Los evangélicos

Las iglesias evangélicas son los que más proliferan, concentrándose mayoritariamente en Cataluña, Madrid y Andalucía.

En varias comunidades autónomas representan más de la mitad de los espacios dedicados a cultos distintos al católico.

Así, en Cataluña, Andalucía, Castilla y León, Baleares, Comunidad Valenciana, Extremadura, y Canarias son más del 50 %. En Asturias y Galicia sobrepasan el 60 %, y Cantabria y Madrid ya han alcanzado el 70 %. Solo se sitúan en segundo lugar en Ceuta, Melilla, La Rioja y Navarra, donde hay más centros musulmanes.

Estos espacios, que no siempre son mezquitas y que representan el 23 % del total, están mayoritariamente en Cataluña, Andalucía y Comunidad Valenciana.

Los musulmanes, en pueblos

En los municipios de menos de 5.000 habitantes la confesión más extendida es la musulmana, con 285 centros, el 57 % del total. La mayoría están en Castilla-La Mancha (43), Navarra (39) y Cataluña (34). En el tramo de localidades de entre 5.000 y 50.000 habitantes vuelven a encabezar la estadística las iglesias evangélicas, al igual que en las ciudades de entre 50.000 y 100.000 habitantes. En ambos casos hay al rededor de 400 más iglesias que mezquitas. La diferencia se acentúa en las ciudades de más de 100.000 habitantes, donde la diferencia es de casi 2.000 centros.

Allí también se encuentran la mayoría de espacios de religiones minoritarias, como los budistas, que concentran el 70 % de sus centros en las ciudades.