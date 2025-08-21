La Región duplica su oferta de alojamientos turísticos en diez años

Los alojamientos vacacionales disponibles en la Región de Murcia continúan aumentando durante el 2025. El número de plazas turísticas alcanza la cifra de 111.363, un 132% más que en 2015, cuando tan solo se ofertaban 47.949. Menos de la mitad. Y lejos ya quedan las 31.864 plazas ofertadas a principios de los años 2000. Se trata de la primera vez que la Región supera la barrera de las 100.00 plazas, tras quedarse a las puertas en 2024 con 98.920. Un incremento del 12.58% en el último año que le ha permitido sumar un dígito más a la cifra que refleja la oferta de alojamientos turísticos en la Comunidad. En cuanto a los establecimientos, el aumento es aún mayor, con un salto desde los 3.024 de hace una década hasta los 14.748 actuales.

De las 111.363 plazas disponibles actualmente, el grupo más numeroso se oferta como viviendas de uso turístico, que dispone de 55.341, el 49,7% del total. En segundo lugar, el conjunto con mayor oferta turística es el ofrecido por la industria hotelera, con 19.677 plazas. Por detrás, las plazas disponibles en campings de la Región asciende a las 15.677. Los apartamentos turísticos (10.976), las casas rurales (5.457), los hoteles - apartamentos (1.388), las pensiones (1.378), los albergues turísticos (1.362) y los hostales (117) completan la oferta de plazas turísticas disponibles, a día de hoy, en la Región.

En cuanto a la creación de nuevos establecimientos, destaca el récord alcanzado en el sector de las casas rurales, con un incremento del 11.48%. Durante 2025 han sido creados 86 nuevos establecimientos, ascendiendo la cifra total de 749 a 835. Los hostales también están viviendo su mejor año en cuanto a la creación de este tipo de alojamientos. Los tres nuevos creados en 2025 se suman a los tres ya existentes , duplicando el número de estos alojamientos y el de plazas ofertadas, que ha pasado de 54 a 117.

Cinco estrellas

La Región de Murcia cuenta en la actualidad con tres hoteles de cinco estrellas con un total de 732 plazas. El resto se dividen entre 42 hoteles de cuatro estrellas, 43 de tres estrellas, 46 de dos estrellas y 47 de una estrella.

En cuanto a los camping, tres son de 4 estrellas, 14 de tres estrellas, una de dos estrellas y cuatro de una estrella.

Respecto a las casas rurales, solo cuatro de las 835 existentes en la Región están catalogadas como cinco estrellas. Ocho de ellas son de cuatro estrellas, 76 de tres estrellas y 86 de dos estrellas. Sin embargo, el grupo más numeroso es el de establecimientos que cuentan con solo una estrella.

Los apartamentos turísticos, que cambian las estrellas por las llaves, también utilizan una valoración del uno al cinco. Actualmente solo existe un apartamento con la categoría de cinco llaves. En la de cuatro llaves, son ocho los establecimientos, mientras que la gran mayoría se reparten en las categorías de tres llaves (703), dos llaves (1.487) y una llave (479).

Por otro lado, respecto a los hoteles - apartamento de la Región, ninguno cuenta con cinco estrellas. Están disponibles tres de tres y cuatro estrellas y uno de una y dos estrellas.

Por último, hostales y pensiones solo cuentan con establecimientos valorados con una y dos estrellas.

Nueve municipios sin hotel

Murcia, Cartagena y la zona costera representan el grueso de la industria hotelera en la Región. El municipio con mayor número de hoteles es Murcia, con una treintena. Cartagena y Mazarrón se encuentran en segunda y tercera posición. Caravaca de la Cruz, La Manga del Mar Menor y San Javier son otros de los municipios que superan la decena de este tipo de establecimientos turísticos. Lorca, Águilas, San Pedro del Pinatar o Totana también cuentan con diversos hoteles en su oferta de alojamientos.

Por otro lado, aunque la gran mayoría de municipios de la Región cuentan con, al menos, un hotel, nueve de ellos todavía no tienen ninguno: Albudeite, Alguazas, Beniel, Campos del Río, Ojós, Pliego, Ulea y Villanueva del Río Segura.