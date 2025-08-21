'Miraqueplan' este fin de semana en la Región: gastronomía, música y orgullo

Este fin de semana las temperaturas le darán un pequeño respiro a la Región. Después de una ola de calor en la que se han llegado a superar los 45 grados centígrados, se espera que, hasta el lunes, las temperaturas máximas no pasen de los 35º. Esta "tregua" del clima, es la oportunidad perfecta para disfrutar de todas las actividades al aire libre que tiene para ofrecer la Comunidad en los próximos días.

Por este motivo, la creadora de contenido Anabel Hernández (@miraqueplan) nos vuelve a traer su selección semanal de planes para el finde: los mercadillos de verano del litoral regional, la parada de The Ocean Race en Cartagena, el Encuentro Sardinero de Los Alcázares, el concierto de Belter Souls en Las Noches de Sal, el Pride de Águilas y las distintas fiestas de pueblo que se celebran esta semana. Te damos toda la información de estas actividades a continuación:

The Ocean Race en Cartagena

Cartel de la escala en Cartagena de The Ocean Race. / L.O.

La regata 'The Ocean Race', una especie de vuelta al mundo en veleros de alto rendimiento, llega a Cartagena este fin de semana. No se conoce el momento exacto en el que las embarcaciones alcanzarán el puerto, ya que todo dependerá del ritmo de los competidores, pero se estima que será el sábado cuando la flota aparezca en la parada española del recorrido.

El domingo, tendrá lugar el Día de los Fans, cuando se ofrece la oportunidad de conocer a los mejores regatistas del mundo y sus embarcaciones. Por el precio de 15 euros (o gratuito para menores de 12 años), podrás realizar una visita guiada en grupos reducidos antes de que la competición siga de camino a Niza el próximo martes.

V Pride Águilas

Cartel V Pride Águilas. / L.O.

Este sábado Águilas celebra la quinta edición de su Orgullo, que arrancará a las siete de la tarde en la plaza Antonio Cortijos con el pregón de Anna Locking. Diversas actuaciones musicales ambientarán la tarde hasta que, a las 22 horas, comience el desfile hasta el Palacio de Congresos Infanta Doña Elena, donde también hay previstos varios conciertos.

En el evento, dirigido y presentado por Jessy y organizado por las Concejalías de Igualdad y Festejos, participarán: V Pride Dennis Moore, Rebeca, Romántico Latino, Nebulossa, Crystal Forever y los artistas invitados Drag Nebula, Cristal Lozano, Drag Perseida, Gina Boss, Kiara, Louisse Sheila, DJ Vondee y LeBlond.

II Encuentro Sardinero de Los Alcázares

Cartel II Encuentro Sardinero Los Alcázares. / L.O.

También el sábado, se celebra en Los Alcázares el II Encuentro Sardinero, que contará con un pasacalles, música en directo, gastronomía murciana y la alegría característica del espíritu sardinero. Este evento será el broche final de la Semana Internacional de la Huerta y el Mar, que comenzó el pasado jueves 14.

El pasacalles saldrá a las 20.30 horas de la plaza del Espejo y recorrerá el paseo marítimo del municipio hasta el Espacio Sardinero de la plaza Manuel Floreal Menárguez, junto al Ayuntamiento. Allí, los ventorrillos ofrecerán diversos platos característicos de la Región mientras los ciudadanos disfrutan de la música de La Banda de Ases.

Belter Souls en Las Noches de Sal

Cartel actuación de Belter Souls en las Noches de Sal. / L.O.

Tras pasar por el Jazz San Javier, Belter Souls, la compañía de música y artes escénicas creada por el murciano Pablo de Torres, presentan en las Noches de Sal de Cartagena su nuevo espectáculo, Mediterráneo, en el que fusionan la canción española con el soul y el gospel, algo que, dicen, no había hecho nunca nadie antes.

Este viernes a las 21 horas podrás disfrutar de la banda en el Auditorio Paco Martín del Parque Torres por 28 euros.

Mercadillos de verano

Si quieres irte de compras, solo tienes un par de semanas más para visitar los distintos mercadillos de verano ubicados en el litoral regional. El Sol Market de Los Alcázares, el Hormiga Hippy Market de Cabo de Palos o el Flamenco Market de Las Salinas, entre otros, tienen mucho que ofrecerte además de compras: música, gastronomía y, sobretodo, diversión veraniega.

Fiestas de pueblos

Cieza, El Berro, Las Torres de Cotillas y muchas otras localidades de la Región celebran esta semana sus Fiestas Patronales. No dudes en consultar las programaciones en las páginas webs de los Ayuntamientos y disfrutar de las mejores tradiciones murcianas.