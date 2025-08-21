Así es el dragón azul venenoso que ha obligado a cerrar playas en Alicante: qué hacer si te lo encuentras

La vecina localidad de Alicante tuvo que cerrar al baño once kilómetros de playas de Guardamar del Segura durante horas ante la presencia en aguas del Mediterráneo de un dragón azul venenoso.

El Ayuntamiento de Guardamar del Segura había ordenado desde la tarde del miércoles izar la bandera roja y prohibir el baño a lo largo de sus once kilómetros de costa tras el hallazgo en la playa de Vivers de dos ejemplares de Glaucus atlanticus, conocido como “dragón azul”, un molusco marino de apenas cuatro centímetros. Desde primera hora de este jueves se había desplegado un importante dispositivo de información a los bañistas y búsqueda de más ejemplares compuesto por el personal de socorrismo y policía local.

El consistorio ha levantado poco antes de las doce de la mañana de este jueves la prohibición del baño al no hallar más unidades de estos moluscos.

¿Qué son los dragones azules?

Se trata de un molusco marino venenoso de apenas cuatro centímetros pero capaz de provocar náuseas, vómitos y fuertes dolores con su picadura.

Su aspecto es tan llamativo como engañoso: un intenso azul metálico y formas que recuerdan a un dragón mitológico. Sin embargo, su belleza esconde un peligro real. Se alimenta de medusas, como la carabela portuguesa, de las que extrae sus células urticantes y las acumula en su organismo potenciando así su capacidad de causar dolorosas reacciones en el ser humano.

Su picadura puede provocar náuseas, vómitos, mareos y fuertes dolores, pudiendo ocasionar reacciones de mayor gravedad en personas con patologías previas. Los biólogos advierten que a pesar de su reducido tamaño el dragón azul es una especie peligrosa.

Están presentes en océanos tropicales y subtropicales. Más habitual es su aparición en aguas atlánticas del archipiélago canario donde su presencia suele poner en alerta a los bañistas. Como ocurre con otras especies de origen tropical «ocasionalmente entran en el Mediterráneo aprovechando la corriente atlántica superficial del estrecho de Gibraltar».

Imagen de un dragón azul / Pinterest

Qué hacer si ves un dragón azul

Aunque no se ha notificado su presencia en la Región de Murcia, dada la proximidad de su avistamiento en Alicante, conviene tener en cuenta cómo se ha de actuar en caso de verlo. Es fundamental seguir algunas recomendaciones como no tocarlo, ni siquiera con guantes; avisar a socorristas o autoridades de inmediato y en caso de contacto, enjuagar la zona con agua salada y acudir al puesto de socorro o al centro de salud más cercano.

En caso de contacto accidental, los expertos aconsejan:

Retirar restos con una tarjeta rígida o guantes.

Lavar con agua de mar, nunca con agua dulce ni con vinagre.

No rascarse ni frotar la zona.

ni frotar la zona. Aplicar frío local para aliviar el dolor.

para aliviar el dolor. Acudir al centro de salud si la reacción es intensa o persiste.

Estas medidas son similares a las de una picadura de medusa, pero en el caso del dragón azul la reacción puede ser más fuerte y duradera.