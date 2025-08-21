Cieza registró este miércoles una de las temperaturas máximas más elevadas de España

Sólo 16 estaciones de la red de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) por toda España superaron ayer los 35ºC en un día en el que las temperaturas continuaron normalizándose en casi toda España después de la ola de calor de récord de agosto.

Así se ha expresado el portavoz del organismo estatal, José Luis Camacho, en su resumen de fenómenos significativos registrados ayer de manera provisional en los observatorios de la red de AEMET.

En concreto, las máximas correspondieron a la provincia de Málaga en donde los vientos terrales reforzaron el calentamiento diurno. Por ello, en Málaga Aeropuerto se llegó a los 37,3ºC y en la capital, a 36,7ºC. En tercer lugar quedó Cieza con 36,6ºC. En lo que respecta a las mínimas, Camacho ha explicado que también siguieron descendiendo.

Así, sólo se han registrado noches tórridas en observatorios de Málaga y costa de la Región de Murcia con los 25,9ºC de Torremolinos y los 25,7ºC del aeropuerto de Málaga como noches más cálidas.

Las noches tropicales, con mínimas superiores a 20ºC, han siso comunes en el litoral mediterráneo y puntos aislados del valle del Tajo y Guadalquivir. En este sentido, el portavoz de AEMET recalca que ha habido registros inferiores a 20 grados en la costa catalana y Golfo de Cádiz. Las mínimas más bajas de todo el país han sido los 3,2ºC en Cap de Vaqueira (Lleida), 4,1ºC en Port Ainé (Lleida) y 4,2ºC en el refugio de Cabaña Verónica en Picos de Europa.

Por otro lado, ha destacado los 55 litros por metro cuadrado (l/m2) que cayeron en Berga (Barcelona), 29 de ellos en una hora; así como los 41,8 l/m2 que se acumularon en diferentes chubascos a lo largo del día en cabo Matxixako (Vizcaya) y los 37,8 l/m2 de Campos en Mallorca, que registró una intensidad de 14,6 l/m2 en tan solo diez minutos.

En cuanto a las rachas de viento, los valores más elevados se registraron en el Cantábrico y en Canarias, aunque también hubo valores altos debido a rachas originadas en tormentas. La lista de rachas más fuertes en todo el país la encabeza Cabo Matxixalo, con 91,1 kilómetros por hora (km/hora) de viento de poniente.