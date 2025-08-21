Cierran al baño 11 kilómetros de playas de Alicante al hallar ejemplares de dragón azul venenoso

José Luis Sáez, alcalde de Guardamar del Segura ha confirmado a INFORMACIÓN la decisión del Ayuntamiento de levantar poco antes de las doce de la mañana de este jueves la prohibición del baño que se resolvió en la tarde de ayer para los once kilómetros de playas del municipio tras hallarse varados dos ejemplares de dragón azul, un molusco marino venenoso.

Dispositivo

Desde primera hora de este jueves se había desplegado un importante dispositivo de información a los bañistas y búsqueda de más ejemplares compuesto por el personal de socorrismo y policía local. También se ha informado a los usuarios de las playas con megafonía y en algunos casos se ha ordenado a algunos salir del agua.

Este jueves el levante ha alterado la situación marítima de muchos de los tramos de playas de Guardamar. Un litoral abierto en el que no todas las playas cuentan con servicio de vigilancia y socorrismo.

Con lo que en algunas playas ondeará ahora la bandera amarilla o roja pero por la situación meteorológica, ha advertido el primer edil.

Varados en la orilla

El primer edil ha reconocido que el hallazgo de nuevos ejemplares era complicado. Se trata de un animal que apenas supera los cuatro centímetros de longitud. Y si se localizó ayer en la playa Vivers, al norte del casco urbano, junto a la desembocadura del Segura, fue porque se encontraron varados en la orilla.

El Ayuntamiento de Guardamar del Segura había ordenado desde la tarde del miércoles izar la bandera roja y prohibir el baño a lo largo de sus once kilómetros de costa tras el hallazgo en playa Vivers de dos ejemplares de Glaucus atlanticus, conocido como “dragón azul”, un molusco marino de apenas cuatro centímetros pero capaz de provocar náuseas, vómitos y fuertes dolores con su picadura.

El propio alcalde, José Luis Sáez, lo comunicó en sus redes sociales: “Bandera roja en las playas de Guardamar, prohibido el baño tras la aparición en Playa Vivers de dos ejemplares de dragón azul”.

Banderas rojas entre 12 y 24 horas

La señal de alarma partió del coordinador del servicio de socorrismo, tras localizar los ejemplares en la orilla. A partir de ese momento se desplegó el protocolo de seguridad, que incluye la prohibición del baño y la vigilancia preventiva para descartar la presencia de más individuos.

Los socorristas informan a los bañistas en la playa Centro de Guardamar / Áxel Álvarez

Según explicaba Sáez, la bandera roja, como así ha ocurrido, permanecería en la playa entre 12 y 24 horas, dependiendo de la evolución de la situación.

Además, anunció que al margen de prohibir el baño no era posible técnicamente cerrar físicamente las playas.

Ayer miércoles, pese a la prohibición, la playa de Vivers, situada entre la desembocadura del río Segura y la playa de Babilonia, continuaba repleta de público, aunque con muchos menos bañistas en el agua.

Qué hacer si ves un dragón azul

El Ayuntamiento ha recordado, al margen de que se hayan reabierto las playas, que, en caso de avistamiento, es fundamental seguir algunas recomendaciones como no tocarlo, ni siquiera con guantes; avisar a socorristas o autoridades de inmediato y en caso de contacto, enjuagar la zona con agua salada y acudir al puesto de socorro o al centro de salud más cercano.

Un animal tan bello como peligroso

El Glaucus atlanticus es un nudibranquio que apenas mide 4 centímetros, pero su aspecto es tan llamativo como engañoso: un intenso azul metálico y formas que recuerdan a un dragón mitológico. Sin embargo, su belleza esconde un peligro real. Se alimenta de medusas, como la carabela portuguesa, de las que extrae sus células urticantes y las acumula en su organismo potenciando así su capacidad de causar dolorosas reacciones en el ser humano.

El alcalde José Luis Sáez junto a agentes de la Policía Local en la playa Centro de Guardamar este jueves / Áxel Álvarez

Su picadura puede provocar náuseas, vómitos, mareos y fuertes dolores, pudiendo ocasionar reacciones de mayor gravedad en personas con patologías previas. Los biólogos advierten que a pesar de su reducido tamaño el dragón azul es una especie peligrosa.

Están presentes en océanos tropicales y subtropicales. Más habitual es su aparición en aguas atlánticas del archipiélago canario donde su presencia suele poner en alerta a los bañistas. Como ocurre con otras especies de origen tropical «ocasionalmente entran en el Mediterráneo aprovechando la corriente atlántica superficial del estrecho de Gibraltar».

Antecedentes en la Vega Baja

No es la primera vez que este molusco aparece en la comarca. El 16 de agosto de 2023, un bañista encontró un ejemplar en la playa de La Mata (Torrevieja) y lo entregó a los socorristas. El hallazgo fue recogido por el biólogo municipal de Torrevieja, Juan Antonio Pujol, en el portal Crónicas Naturales.

Ese mismo día también se registró la presencia de un caracol azul (Janthina spp.), una de las presas habituales del dragón azul.

Por primera vez en tres siglos

La primera observación de este extraño animal en playas del litoral mediterráneo se produjo dos años antes, en 2021, en la cala de Las Estacas de Orihuela Costa. Pujol subrayó entonces la relevancia del suceso, recordando que este nudibranquio llevaba tres siglos sin documentarse en el Mediterráneo español.

Imagen de los ejemplares hallados en las playas del sur de al provincia en anteriores observaciones / INFORMACIÓN

El mar, cada vez más caliente

El episodio coincide con un Mediterráneo que vuelve a marcar temperaturas anómalas: el agua en la costa de Alicante roza los 30 grados, cifras más propias del Caribe que de esta zona. Este calentamiento, consecuencia del cambio climático, favorece las noches tropicales y puede actuar como “combustible” para que las danas de otoño sean más intensas.

Banderas rojas hasta nuevo aviso

De momento, la orden es clara: baño prohibido en todas las playas del litoral de Guardamar hasta nueva comunicación. El Ayuntamiento mantendrá la vigilancia activa y pide a los bañistas extremar las precauciones y atender siempre a las indicaciones de los socorristas: “Los servicios municipales están atentos a la evolución de la situación e irán informando sobre las diferentes medidas a tomar”.

Suscríbete para seguir leyendo