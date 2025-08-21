El campo murciano prepara un "otoño caliente" contra el hachazo al Trasvase

El Trasvase Tajo-Segura cerrará el año hidrológico, el próximo 1 de octubre, con unas transferencias históricas de 480 hm3 , uno de los mayores volúmenes autorizados desde que se construyó la infraestructura en 1978. Sin embargo, en el ánimo de los agricultores y de los regantes del Levante español cunde el pesimismo, el temor y sobre todo la indignación.

El broche de oro que propiciaron las abundantes lluvias de primavera en toda España dará paso al mayor recorte de la historia: 105 hectómetros anuales, 78 para el regadío y el resto de abastecimiento. Además, a este hachazo, motivado por los nuevos caudales ecológicos del Tajo, hay que sumar otros, como la prohibición del uso de agua procedente de pozos y acuíferos prevista para 2027, por lo que el déficit hídrico de la cuenca del Segura se puede disparar hasta los 400 hm3.

Aunque todavía quedan algunas incógnitas que despejar (el Supremo todavía no ha resuelto los recursos de la Comunidad y delSindicato Central de Regantes contra el Plan Hidrológico del Tajo), todo hace pensar que las nuevas reglas de explotación podrían empezar a aplicarse antes de que acabe el año.

Como era de esperar, los agricultores murcianos no van a esperar con los brazos cruzados la llegada de unos recortes que podrían destruir cerca de 15.000 empleos en la Región de Murcia, Alicante y Almería, más de 27.000 hectáreas de cultivo y pérdidas estimadas de 5.692 millones de euros, según un estudio de la Cátedra de Agua de la Universidad de Alicante.

La organización profesional agraria Asaja Murcia advirtió ayer que, «ante la incapacidad del Gobierno de Pedro Sánchez para solucionar los problemas del sector agrario español», se avecina un «otoño caliente».

Imagen de una de las conducciones del Trasvase Tajo-Segura. / Europa Press

El secretario general de Asaja Murcia, Alfonso Gálvez , aseguró ayer que «ante la postura del Gobierno de España de desatender los problemas de nuestros agricultores y ganaderos, vamos a tener un otoño muy movido con manifestaciones, ya que ante la política hidrológica de acabar con los trasvases, vamos a defender y luchar con uñas y dientes por el Trasvase Tajo-Segura, que es vida para nuestro sector agroalimentario». Según Gálvez, «para solucionar nuestra escasez hídrica, la solución para por contar con un gran trasvase como es el Tajo-Segura, y desde luego, por conseguir recuperar el Plan Hidrológico Nacional, para poder llevar el agua desde las cuencas excedentarias a las deficitarias».

Por su parte, el presidente del Scrats, Lucas Jiménez, agradece a las organizaciones agrarias de la Región su lucha. «Nos encontramos en un momento muy complejo en el que las premisas de inversión del Ministerio (para amortiguar los recortes) no se cumplen. En este sentido, Jiménez denuncia que ya es más que evidente que no va a llegar la interconexión de las desaladoras, «ni las obras prometidas en la cabecera del Tajo, ni las mejoras en depuración en los pueblos ribereños, ni la fotovoltaica, ni nada».

Además, el presidente de los regantes del Trasvase sostiene que la planificación hidrológica nacional, con las graves contradicciones que presentan los planes de la Segura y el Tajo, «está muerta, no tiene ningún sentido seguir adelante con el real decreto que aprobó el recorte ni con las nuevas reglas de explotación».

Acto de protesta organizado por el Sindicato Central de Regantes en la Cámara de Comercio de Murcia. / Juan Carlos Caval

Desde el Scrats adelantan que, tras el verano, el primer acto de protesta y oposición a los planes del Ministerio se celebrará en Lorca, en una fecha todavía por concretar.

La disminución de las transferencias del Trasvase no es el único reto al que se enfrenta la agricultura murciana. Desde Asaja destacan otros como «la falta de relevo generacional en nuestras explotaciones tanto agrícolas como ganaderas, continuar con la internacionalización de nuestros productos agroalimentarios en mercados como Asia o Medio Oriente, así como conseguir que los costes productivos no sigan subiendo».

Asimismo, consideran crucial «poner en valor» la industria agroalimentaria, con un sello de calidad que ampare a «los magníficos productos agrícolas que se cultivan en nuestra Región». Por último recuerdan que otro de los grandes objetivos es luchar para conseguir una PAC (Política Agraria Comunitaria) para que se ajuste «a las necesidades de nuestros agricultores y ganaderos». n