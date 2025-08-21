El Arco de San Juan, entre los proyectos hoteleros punteros

La Comunidad Autónoma, a través del Instituto de Turismo de la Región de Murcia (Itrem), ha tramitado en lo que va de año 257 declaraciones responsables de inicio de actividad turística. De ese total, 158 corresponden a apartamentos turísticos, 90 a casas rurales, siete a empresas de turismo activo, dos a establecimientos hoteleros y siete a agencias de viajes, según datos del Registro de Empresas y Actividades Turísticas, gestionado por la Oficina de Ordenación del Turismo del Itrem.

Entre los proyectos destacados figuran la ampliación del hotel de cinco estrellas Ona Mar Menor Golf Resort & Spa, ubicado en Torre Pacheco y la adecuación del Hotel Arco de San Juan de Murcia a la categoría de cinco estrellas, lo que lo convertirá en el primer hotel de cinco estrellas de la capital murciana y el cuarto en la Región de Murcia. Las obras están renovando por completo la fachada y se habilitarán en el interior dos restaurantes. Uno de ellos tendrá todos los servicios y recursos necesarios para intentar conseguir una estrella Michelín La reforma planteará en la terraza del inmueble un espacio, abierto al público, donde se ofrecerá una ambiciosa oferta de ocio para el disfrute de los murcianos.

Las obras comenzaron en junio de 2024 y su reapertura llegará, si todo sigue lo previsto, en la primavera del próximo año. Y, además, la construcción del nuevo hotel cinco estrellas Alhama Nature Resort, en el Condado de Alhama.Un grupo de empresarios de la Región de Murcia adquirió diferentes terrenos en la fase 1 de Condado de Alhama, que suman más de 250.000 m2, así como el campo de golf de 915.000 metros cuadrados, para reactivar el proyecto de turismo residencial en esta zona. El proyecto incluye diversas parcelas de la urbanización que se van a dedicar a construir nuevas viviendas de diferentes tipología, (apartamentos, bungalows y villas) orientadas al cliente nacional.

Está prevista la creación del centro de fútbol ‘Alhama Arena’ con cinco campos de entrenamiento para albergar a más de 100 equipos al año y 30.000 personas que los integrarían, donde se podrán disputar medio centenar de partidos. Además de un estadio principal con capacidad para 3.500 espectadores. Alhama Nature adquirió el campo de golf existente en Condado para garantizar la viabilidad de la urbanización, así como para darle un nuevo impulso como elemento de atracción de turismo deportivo para residentes y visitantes.También se contemplan nuevos desarrollos hoteleros en el centro comercial Vega Plaza de Molina de Segura; y en el Centro Comercial Thader, de Murcia.

Futuros proyectos

Además de las nuevas declaraciones responsables, el Instituto de Turismo también ha recibido durante el último año 41 solicitudes de informe previo para conocer la adecuación normativa de futuros proyectos turísticos antes de ejecutar las obras. Estas solicitudes corresponden a veinte proyectos de apartamentos turísticos, ocho de casas rurales, siete de establecimientos hoteleros, cuatro áreas de autocaravanas y dos campings.

El director del Instituto de Turismo de la Región de Murcia, Juan Francisco Martínez, indicó que toda esta actividad «refleja el dinamismo y la apuesta por el emprendimiento en el sector». En este sentido, el Registro de Empresas y Actividades Turísticas «es una herramienta clave para garantizar la legalidad, calidad y trazabilidad del sector, facilitando a la Administración el seguimiento de su evolución y el cumplimiento normativo desde las primeras fases iniciales del proyecto».