El Altiplano de la Región, en alerta por lluvias y tormentas este viernes

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado un aviso de nivel amarillo por lluvias y tormentas para este viernes en el Altiplano.

En concreto, el aviso se extiende desde las 14.00 a las 22.00 horas y prevé una precipitación acumulada de 15 litros por metro cuadrado en una hora.

En el resto de comarcas de la Región no hay decretada ninguna alerta, según la última actualización de la Aemet.