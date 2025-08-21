Tiempo

El Altiplano de la Región, en alerta por lluvias y tormentas este viernes

El aviso se extiende desde las 14.00 a las 22.00 horas

La Aemet emite un aviso de nivel amarillo por lluvias y tormentas para este viernes en el Altiplano

La Aemet emite un aviso de nivel amarillo por lluvias y tormentas para este viernes en el Altiplano / AEMET

E.P.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado un aviso de nivel amarillo por lluvias y tormentas para este viernes en el Altiplano.

En concreto, el aviso se extiende desde las 14.00 a las 22.00 horas y prevé una precipitación acumulada de 15 litros por metro cuadrado en una hora.

En el resto de comarcas de la Región no hay decretada ninguna alerta, según la última actualización de la Aemet.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Entre Dos Mares', un posible nuevo municipio en La Manga
  2. La producción de dorada desaparece de la Región de Murcia
  3. El fuego llega a la Región: los rayos provocan varios incendios en montes de la Vega Alta y el Noroeste
  4. A pocos metros del mar: el desconocido pueblo de la Costa Cálida murciana donde las casas valen menos de 90.000 euros
  5. Un castillo con piscina y vistas al mar se alquila por noches en Murcia: «Las imágenes se quedan cortas con la realidad»
  6. Dos mujeres la emprenden a golpes y mordiscos contra cuatro profesionales del SUAP de Cieza
  7. Un ganadero de la Vega Alta viola durante años a su hija menor en un pajar y cuando la llevaba a alimentar a los corderos
  8. Todos los patinetes eléctricos de la Región tendrán que tener su seguro a partir de enero

El Altiplano de la Región, en alerta por lluvias y tormentas este viernes

El Altiplano de la Región, en alerta por lluvias y tormentas este viernes

Así es el dragón azul venenoso que ha obligado a cerrar playas en Alicante: qué hacer si te lo encuentras

Así es el dragón azul venenoso que ha obligado a cerrar playas en Alicante: qué hacer si te lo encuentras

Refuerzan la vigilancia forestal y la prevención de incendios en Lorca, Totana y Mazarrón

Refuerzan la vigilancia forestal y la prevención de incendios en Lorca, Totana y Mazarrón

Cierran al baño 11 kilómetros de playas de Alicante al hallar ejemplares de dragón azul venenoso

Cierran al baño 11 kilómetros de playas de Alicante al hallar ejemplares de dragón azul venenoso

Las agresiones a sanitarios, el nuevo "deporte nacional" que cuadruplica los casos en la Región en una década

Las agresiones a sanitarios, el nuevo "deporte nacional" que cuadruplica los casos en la Región en una década

La bandera amarilla ondea este jueves en tres playas de Cartagena

La bandera amarilla ondea este jueves en tres playas de Cartagena

Esta es la calle más cara para comprar una casa en la Región de Murcia

Esta es la calle más cara para comprar una casa en la Región de Murcia

El campo levantino prepara un "otoño caliente" contra el hachazo al Trasvase

El campo levantino prepara un "otoño caliente" contra el hachazo al Trasvase
Tracking Pixel Contents