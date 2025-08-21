Las agresiones a sanitarios, el nuevo "deporte nacional" que cuatruplica los casos en la Región en una década

La última agresión a profesionales sanitarios ocurrida en Cieza la noche del martes, en la que dos mujeres la emprendieron a golpes y mordiscos contra cuatro trabajadores del Servicio de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) del municipio, ha vuelto a poner sobre la mesa la tendencia al alza de estos incidentes, que suman más de 2300 casos en la Región de Murcia en los últimos cinco años, según el último balance del Sistema Murciano de Salud (SMS).

En 2024 se contabilizaron un total de 778 agresiones a profesionales sanitarios en la Región, un 27 por ciento más que en 2023, cuando se dieron 499 casos. Aunque la cifra de 2023 ya supone más del doble que la registrada hace una década, pues hubo 206 agresiones en 2015.

Pero la Región de Murcia no es un caso aislado: "Se ha convertido en deporte nacional", lamenta Antonio Martínez, del Sindicato de Profesionales de la Sanidad (SPS) de la Región de Murcia, a esta Redacción.

Martínez: "Hay escasez de medios, pero esa reivindicación se tiene que hacer ante la clase política"

En el mismo sentido se expresan desde el Sindicato de Enfermería (Satse) a raíz del último episodio vivido en el Servicio de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) de Cieza, que es el tercer caso registrado en el centro en solo un mes. "No es un hecho aislado, sino parte de una preocupante tendencia", advierte el sindicato en un comunicado en el que detallan que las agresiones se han incrementado en los últimos años, en especial en los servicios de urgencias, "donde la presión asistencial y la falta de recursos generan un caldo de cultivo peligroso".

En el escrito, Satse pide a la Consejería de Salud y a la Administración "refuerzo de la seguridad, protocolos de prevención más eficaces, campañas de sensibilización y un endurecimiento de las sanciones contra los agresores".

También el sindicato UGT se suma a la denuncia y recuerda que "la mayoría de los SUAPs de la Región carecen de un Plan de Emergencia y Evacuación del centro actualizado a las necesidades reales" y señala que "no se puede esperar a que haya una desgracia mortal, como la ocurrida hace años en Moratalla, para tener que actuar, porque ningún trabajo merece costar una vida".

Antecedentes

El episodio más reciente en la Región es el sufrido la noche del martes en el Servicio de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) de Cieza, donde dos mujeres la emprendieron a golpes y mordiscos contra cuatro trabajadores -el vigilante de seguridad, un médico, una enfermera y un celador-, porque no las pudieron atender en el momento que ellas exigían. Aunque este es el tercer caso en un mes que sufre este centro. Los otros dos fueron leves y dirigidos hacia el vigilante de seguridad.

Una situación similar se vivió en Alguazas en febrero, cuando se produjeron cinco agresiones en una semana: cuatro a médicos y una a un administrativo, a quien llegaron a tirarle un jarrón a la cabeza, por lo que el Observatorio Contra la Violencia a Sanitarios de la Región de Murcia convocó una concentración frente al centro de salud de la localidad.

Destaca también una de las agresiones vividas en La Unión, donde un facultativo del SUAP tuvo que salir del centro disfrazado ante las amenazas de muerte recibidas por parte de los familiares de un paciente. Los familiares llegaron a agredir al médico, dieron puñetazos a la ambulancia en la que el enfermo había sido trasladado y le esperaron en la puerta con amenazas de muerte.

Sin tregua en vacaciones

Martínez no cree que haya una relación directa entre las agresiones y la época estival. "En verano, la gente se va de vacaciones, pero las agresiones se siguen produciendo", asegura. "Las frustraciones se pagan con el profesional", explica, pero, "si hay escasez de medios, que la hay, esa reivindicación se tiene que hacer ante los políticos" y no ante los trabajadores, pues "hay compañeros que trabajan por encima de sus posibilidades y de lo legalmente exigible", resalta el miembro del SPS.

En el mismo sentido se expresan fuentes de Satse contactadas por La Opinión, que apuntan que no hay diferencias notables según la época del año. Quizá se contabilicen más casos en la costa y menos en el interior a causa de las vacaciones, apuntan, pero en el balance general no hay grandes sobresaltos.

Prevención

La Consejería de Salud "condena firmemente todo tipo de agresión física o verbal a los profesionales que trabajan por la salud de todos" y "llama a la conciencia ciudadana" a raíz del suceso ocurrido en Cieza e informa de que se ha activado el Protocolo de Agresiones contra el Personal Sanitario elaborado por el SMS, se ha interpuesto la correspondiente denuncia y se ha ofrecido apoyo tanto psicológico como jurídico a los profesionales agredidos.

Además, destaca la condena de seis meses de prisión para una mujer por agredir a un médico en el Hospital de Molina de Segura. La responsable de la agresión fue imputada por un delito de atentado a funcionario público en el ejercicio de sus funciones.

También resaltan que en marzo de 2024 se aprobó el II Plan de Prevención y Atención frente a Agresiones a Profesionales del SMS, un documento que incorpora las iniciativas y mejoras que se han desarrollado en los últimos cinco años para la reducción de agresiones y la minimización de sus consecuencias, y la campaña 'Cuídame tú también' para concienciar a la población sobre las agresiones a los profesionales sanitarios.