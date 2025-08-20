Visitas a domicilio en vehículos particulares sin seguro del SMS

El personal de los centros de salud de Atención Primaria de la Región de Murcia atiende las visitas a domicilio con sus propios vehículos, denuncia UGT Servicios Públicos, por lo que pide al Servicio Murciano de Salud (SMS) que dote a sus centros de vehículos para realizar estas tareas.

El responsable de Sanidad de UGT Servicios Públicos, Juan Crevillén, recuerda que para acceder a estos puestos de trabajo no se exige tener carné de conducir “pero si no lo tienes, el SMS te dice que vayas andando o te pilles un taxi con toda la cara”.

En este sentido, Crevillén explica que estos días, en plena ola de calor, se deben atender avisos que "algunas veces suponen realizar más de 15 kilómetros de distancia del centro" y cargados con el material necesario, “por lo que no es de recibo que el SMS les diga que se vayan andando”, señala el sindicato.

Además, critica que hace años el SMS dejó de contratar un seguro que completaba al que cada cual tenía particularmente para cubrir estos posibles accidentes realizados en servicio al Servicio Murciano de Salud.

Pero ahora, si el personal tiene un accidente en acto de servicio, “el SMS se desentiende totalmente y el arreglo del coche lo paga el trabajador, o se comprará uno con su dinero si el coche se queda como siniestro total”, lamentan desde UGT.

Trayectos por 40 céntimos

También señalan que los trabajadores reciben, "por imposición del Gobierno regional, a través de sus presupuestos, la friolera cantidad de unos 40 céntimos de euro por desplazamiento”, al tiempo que critican que “nuestros ‘jefes’ se sientan en el asiento trasero de un vehículo con chofer y climatización, comprado y mantenido con los mismos presupuestos”.

Y esto no solo ocurre con las visitas a domicilio, sino también, por ejemplo, cuando los profesionales de la salud acuden a vacunar a los niños los centros educativos, y "así mil y un desplazamientos que deben realizar las y los trabajadores de los centros de salud en sus vehículos particulares".

Cabe recordar que UGT viene reclamando desde hace tiempo que se proporcionan vehículos para que el personal de los centros de salud acuda a los domicilios de los pacientes o, es su defecto, que se amplíe el servicio de ambulancias en dichos centros.