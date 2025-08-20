La Región se toma un 'respiro' del calor hasta el próximo lunes

El descenso de las temperaturas iniciado por el fin de "una extraordinaria ola de calor" -que, con una duración de 16 días, es la tercera más larga de la serie, como indicó la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en el balance provisional que hizo al concluir el lunes- continúa este miércoles, aunque en ciudades como Córdoba y Murcia aún se alcanzarán los 36 grados, valores "más normales para la segunda quincena de agosto", según la predicción del portavoz de la Aemet, José Luis Camacho.

Ahora, una vaguada - un fenómeno atmosférico que se produce por el ascenso de masas de aire cálido y húmedo en una zona situada entre dos áreas de alta presión- dará origen a una dana sobre el mar Cantábrico, que se irá desplazando lentamente al interior de Francia. En cualquier caso, las máximas serán elevadas en puntos del Guadalquivir y sudeste, donde llegarán a los 35 grados.

Predicción

Tras registrar por primera vez dos avisos rojos consecutivos por calor extremo, el martes los avisos bajaron a nivel amarillo y solo afectaron a la Vega del Segura y el Noroeste de la Región por temperaturas de hasta 38 grados desde las 13.00 hasta las 21.00 horas. Pero este miércoles los avisos de la Aemet desaparecen por completo del territorio regional.

Aun así, los termómetros alcanzarán los 35 grados en Caravaca de la Cruz, Lorca, Murcia y Yecla, y en Cartagena llegarán a los 31.

Ya el viernes, los termómetros bajarán casi hasta los 30 grados de máxima, excepto en Murcia capital, donde aún se esperan 34 grados. La situación será muy similar durante la jornada del sábado, pero el domingo las temperaturas vuelven a rozar los 35 grados y a superarlos en Murcia, con 36.

Pero las cifras cercanas a los 40 grados no abandonarán a la Región por mucho tiempo, pues el próximo lunes se esperan máximas de 37 en Lorca y Yecla, de 38 en Murcia y Caravaca y de 31 en Cartagena.