Economía
La Región logra resistir la guerra arancelaria en el primer semestre
Las exportaciones rozan los 7.000 millones de euros en la primera mitad del año, con una ligera caída, y la balanza comercial se mantiene en positivo
El conflicto con los aranceles promovido por EEUU parece no afectar por el momento a la Región de Murcia. Según el último informe publicado por el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa sobre Comercio Exterior, la Comunidad ha alcanzado los 6.999,6 millones de euros de exportaciones en el primer semestre. En cambio, el año pasado esta cifra fue superior, con un valor de lo exportado que alcanzó los 7 422,7 millones de euros. Se trata de un descenso del 5,7%. Por otro lado, mantiene su balanza comercial en positivo con el 3,6% del total del país.
Durante los primeros seis meses del año, la Región de Murcia ha presentado un saldo positivo en su balanza comercial con el exterior de 51 millones de euros frente al déficit que sufre el resto del país.
Por su parte, las importaciones realizadas por la Región de Murcia sumaron 6.948,6 millones de euros, cifra un 6% inferior a la del mismo periodo del año anterior.
En esta primera mitad de año, las exportaciones a África y América han crecido, mientras que en el resto de la Unión Europea, Asia y Oceanía se ha producido un descenso. En cuanto a las importaciones, Asia y la Unión Europea presentas cifras superiores a las del año pasado. En cambio, América, África y Oceanía reducen sus números.
El caso de EEUU, inmerso en plena guerra comercial que tiene en vilo al planeta por el constante temor a nuevas subidas de los aranceles que afecten a la economía murciana, todavía sigue sin tener un efecto significativo en las exportaciones de la Región al país norteamericano, con una subida de un 2% con respecto al año pasado, por encima de la media nacional.
El sector que más se exporta desde la Región de Murcia sigue siendo el de alimentación, bebidas y tabaco, que ha alcanzado los 3.964,2 millones en exportaciones frente a los 1.195 millones de importaciones, arrojando un saldo positivo de 2.769,2 millones.
Además, la comunidad exportó productos energéticos por valor de 1.076,8 millones frente a 3.906,5 millones de importaciones con un saldo negativo de 2.829,7 millones, siendo el sector económico con peor balance entre exportaciones e importaciones. Por último, exportó productos químicos por valor de 767,3 millones frente a 586,9 millones, lo que arroja un saldo positivo de 180,4.
En el sector del automóvil, la Región sigue importando más de lo que exporta. En el primer semestre, se exportó por un valor de 24.5 millones de euros mientras que las importaciones alcanzaron los 97.7 millones.
Por otro lado, en cuanto al sector de las materias primas, según los datos ofrecidos por la Secretaría de Estado de Comercio, el valor de los exportado llegó a los 123.1 millones de euros, mientras que lo importado alcanzó los 65,8 millones. El balance es positivo, con 57.3 millones más de valor exportado.
Las ventas de España a EEUU se resienten con descensos del 5%
Las primeras medidas impuestas por EEUU en el comercio frente a la Unión Europea empiezan a mostrar sus consecuencias en la economía española. Durante el primer semestre de 2025, según los datos publicados por la Secretaría de Estado de Comercio, el valor exportado por España al país gobernado por Donald Trump, ha descendido en un 5%, cayendo hasta los 8.754 millones de euros.
Por contra, las importaciones crecen hasta los 15.837 millones. Una diferencia de 7.083 millones que hace aumentar el déficit comercial. En cuanto a los datos generales, se muestra un aumento de un 1% de las exportaciones de bienes en el primer semestre.
En cambio, la subida de las exportaciones ha sido de un 5.4%, aumentando el déficit comercial hasta los 25.112,7 millones de euros. España exporta por valor de 197.150,9 millones e importa por valor de 222.263,6 millones. En el resto del mundo, destaca el aumento de las exportaciones a los continentes de África y Asia, con un crecimiento del 7.4% y 7.1%, respectivamente.
Hacia la Unión Europea descendió en un 1.1%. También resalta la reducción de la exportación a Oceania, con un 25.6% menos. América del Norte y América Latina también descendieron un 3.9% y un 5.1%.
A principios de año, entró en vigor un arancel del 10% a todas las exportaciones procedentes de la Unión Europea, con diferentes aplicaciones dependiendo del sector. Sin embargo, el pasado 27 de julio un acuerdo entre ambas partes acordó aranceles del 15%.
