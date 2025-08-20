Prohibido el baño este miércoles en una playa de la Región

Una bandera roja y dos amarillas se han izado este miércoles en tres playas de la Región de Murcia, según informa el Centro de Coordinación de Emergencias 112 de la Región de Murcia.

El baño se ha prohibido en La Bahía, en La Unión, mientras que se pide precaución en El Lastre, también en La Unión, y en la playa San Ginés, en Cartagena.

En el resto de playas de la comunidad ondea la bandera verde.