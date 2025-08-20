Estado de las playas
Prohibido el baño este miércoles en una playa de la Región
Además dos banderas amarillas ondean en otras zonas de la costa
Una bandera roja y dos amarillas se han izado este miércoles en tres playas de la Región de Murcia, según informa el Centro de Coordinación de Emergencias 112 de la Región de Murcia.
El baño se ha prohibido en La Bahía, en La Unión, mientras que se pide precaución en El Lastre, también en La Unión, y en la playa San Ginés, en Cartagena.
En el resto de playas de la comunidad ondea la bandera verde.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Entre Dos Mares', un posible nuevo municipio en La Manga
- La producción de dorada desaparece de la Región de Murcia
- El fuego llega a la Región: los rayos provocan varios incendios en montes de la Vega Alta y el Noroeste
- José Luis Gandolfo, farero jubilado del Faro de Cabo de Palos: «No quiero subir al faro porque para mí es más mi casa que la casa donde vivo»
- A pocos metros del mar: el desconocido pueblo de la Costa Cálida murciana donde las casas valen menos de 90.000 euros
- Un castillo con piscina y vistas al mar se alquila por noches en Murcia: «Las imágenes se quedan cortas con la realidad»
- Un ganadero de la Vega Alta viola durante años a su hija menor en un pajar y cuando la llevaba a alimentar a los corderos
- Así es la casa a la venta más cara de la Región de Murcia: cuesta más de 4 millones