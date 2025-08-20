El PP sospecha que la renuncia de la alcaldesa de Águilas se debe a la guerra interna del PSOE

La renuncia de la socialista Mari Carmen Moreno a la alcaldía de Águilas ha generado muchas reacciones y también algunas suspicacias. La presidenta del Partido Popular de Águilas, Eva Reverte, asegura a La Opinión que en lo personal le desea a Mari Carmen Moreno «lo mejor en la nueva etapa que emprende». En cuanto a la dimensión política, le gustaría saber qué va a significar la dimisión para el futuro del municipio, «porque creemos que se va sin haber cumplido nada de lo que prometió y deja a Águilas con más problemas que soluciones». Según Reverte, a día de hoy el municipio «está en peor situación que cuando llegó».

Los populares de Águilas sospechan que la dimisión podría responder a un capítulo más de la guerra interna en el PSOE. «A nivel regional no contaba con el apoyo del partido y en Águilas estaban divididos», sostiene la presidenta popular, que añade que su municipio «no puede convertirse en un tablero juego para las luchas de poder internas del PSOE y nuestra ciudad merece estabilidad, seriedad y que no haya experimentos políticos». Desde el PSRM niegan la mayor y aseguran a La Opinión que las relaciones entre la dirección y la alcaldesa siempre han sido muy positivas.

La socialista Mari Carmen Moreno anuncia que renuncia a la alcaldía y abandona la política / Ayto. Águilas

Además, Reverte cree que se le ha podido «empujar a que se vaya» desde el PSOE regional, «porque ella era una persona feliz en la alcaldía". «La sensación que tengo es que se marcha porque no está de acuerdo con todo lo que está pasando en el PSOE últimamente». En este sentido, Reverte recuerda que, en el último Pleno municipal, en respuesta a una pregunta del PP, se habló del escándalo de las mordidas del AVE en la Región y de la aparición del nombre del municipio en un informe de la UCO en el que se afirmaba que José Luis Ábalos y su asesor de confianza Koldo García consideraban la costa aguileña como un posible lugar "discreto" para encuentros con prostitutas. En esa sesión plenaria, «ella dejó muy claro que le repugnaba todo eso», recuerda Reverte.

Por su parte, el edil de Vox en Águilas, Isidro Carrasco, en la misma línea que el PP, entiende que «a día de hoy es una vergüenza ser socialista y creo que esta señora ha visto lo que es el socialismo, lo que le rodea, y entiendo su decisión de dimitir, como deberían hacer mucho otros que defienden esas siglas podridas de corrupción, tanto a nivel nacional, como regional».