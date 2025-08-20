INE
La natalidad sigue en caída en la Región de Murcia
La comunidad registra 990 nacimientos en junio, un 4% menos que hace un año
E.P.
La Región de Murcia registró 990 nacimientos en junio de 2025, 42 menos que en el mismo mes del año anterior, lo que representa una descenso del 4%, según datos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
De estos 984 nacimientos, 319 son de madres en la franja de 30 a 34 años; 243 de madres de 35 a 39 años; y 227 de madres de 25 a 29 años. Por su parte, 71 son de madres entre 40 y 44 años; 8 de 45 a 49 años y ninguno de 50 años o más.
En las franjas más jóvenes constan 93 nacimientos de madres de entre 20 y 24 años; 30 de madres de 15 a 19 años y ninguno entre las menores de 15 años.
De los nacidos en la Región en el sexto mes del año, un total de 501 son mujeres y el resto, 489, hombres.
En el primer semestre de 2025 se ha registrado un total de 5.947 nacimientos en la comunidad, un 0,5% menos que en el mismo periodo de 2024.
