La ministra Robles visitará la AGA de San Javier este jueves ante la llegada inminente de Leonor

La ministra de Defensa, Margarita Robles, viaja este jueves a San Javier para visitar la Academia General del Aire, donde está "todo preparado" para recibir a la Princesa Leonor y en cuyas instalaciones llevará a cabo la última fase de su formación militar a partir de principios de septiembre.

"Todo está preparado para recibirla", ha asegurado Robles en una entrevista en la que ha querido poner en valor el paso de la Princesa de Asturias por la Academia Militar de Zaragoza y la Escuela Naval de Marín (Pontevedra), en las que "ha trabajado, se ha esforzado como el resto de sus compañeros, asumiendo los valores de las Fuerzas Armadas de compromiso, entrega y dedicación".

La ministra ha explicado que en San Javier compartirá todos los alojamientos con sus compañeros, así como los medios, entre ellos, los nuevos aviones Pilatus, que sustituyen a los míticos aviones C-101, conocidos coloquialmente como 'culopollo', en cuya adquisición se ha hecho "un esfuerzo inversor muy importante", según ha puesto de relieve.

Robles se ha mostrado convencida de que Leonor va a ser muy bien acogida por sus compañeros de la Academia General del Aire, ha recordado que ella conoce perfectamente lo que es la vida militar y ha asegurado que se va a integrar "perfectamente" como ya lo hizo en Zaragoza y Marín.

"He tenido oportunidad de verla en acción y realmente creo que lo más importante es cómo ha conectado con todos sus compañeros, ha sido una más, no ha habido más trato de favor que aquel que las actuaciones públicas eran necesarias y, sobre todo, cómo ha interiorizado esos grandes valores que tiene nuestro Ejército", que en una joven del siglo XXI "es muy importante", ha resaltado.

La titular de Defensa ha aprovechado para hacer un llamamiento a los jóvenes que están por decidir su destino para que elijan la carrera militar, "no solamente por el ejemplo de la Princesa Leonor".

En este sentido, la ministra ha señalado que en las Fuerzas Armadas "la gente no entra por dinero", sino por "voluntad de servicio, por valores, y por entrega a España".

Y aunque ha reconocido que "algunos" se van a la empresa privada, "los que se quedan, son muchísimos".

Preguntada si habría que aumentar las retribuciones para retener el talento, Robles ha señalado que se ha hecho un esfuerzo muy importante en este último año en incrementar los salarios "porque creo que es justo y es necesario también".