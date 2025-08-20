Los equipos endoscópicos del Rafael Méndez de Lorca ganan "un plus de calidad"

El Servicio Murciano de Salud (SMS) ha invertido 1.425.000 euros de fondos propios de la Comunidad en renovar y adquirir nuevos equipos de endoscopia digestiva, colonoscopia y gastroscopia del hospital Rafael Méndez de Lorca. En total, el hospital de referencia del Área III de Salud, cuenta con 29 equipos, nueve más, entre los que se encuentran dos ecogastroscopios.

El consejero de Salud, Juan José Pedreño, acompañado por el alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, visitó este martes la Unidad de Pruebas Especiales del hospital Rafael Méndez, donde explicó que «los nuevos equipos de ecogastroscopia van a dar un plus de calidad a este servicio y permitirán obtener diagnósticos más precisos, lo que repercutirá positivamente en los pacientes del Área III».

Este nuevo equipo, que combina la endoscopia y la ecografía para obtener imágenes detalladas del tracto digestivo y los órganos cercanos, utiliza un tubo delgado y flexible con una sonda de ultrasonido en el extremo, para visualizar el interior del tracto digestivo y generar imágenes de alta calidad de las estructuras internas.

También se han adquirido cinco equipos más de endoscopias, un endoscopio pediátrico y una nueva torre que genera un puesto más de trabajo.

«El Gobierno regional tiene un compromiso firme con los ciudadanos de Águilas, Aledo, Lorca, Puerto Lumbreras y Totana que tienen como hospital de referencia este centro», aseguró Pedreño, quien añadió que «se hacen inversiones y mejoras continuas en el Rafael Méndez».

El consejero de Salud informó de que los presupuestos regionales de 2025 contemplan una partida de 222,7 millones de euros para el Área III de Salud, seis más que el año anterior.

Además, estos consignan casi 800.000 euros para habilitar una nueva Unidad de Cirugía mayor ambulatoria, y más de 900.000 euros para instalar un Sistema de Alimentación Ininterrumpida (SAI) en los quirófanos y evitar daños en los equipos cuando se produzcan fluctuaciones de energía, y en modernizar el sistema contra incendios del hospital.

Pedreño recordó que este verano ha concluido la segunda fase de las obras de la planta de Maternidad, «que no sólo permitirá modernizar y mejorar la eficiencia energética del centro, sino también mejorar el confort de las pacientes y de los recién nacidos».