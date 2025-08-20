Calasparra ya está lista para vivir por todo lo alto sus fiestas de septiembre

Calasparra se prepara un año más para vivir con intensidad los primeros días de septiembre, en los que la fe, la cultura y la tradición se unen en torno a su patrona, la Virgen de la Esperanza. Durante toda la semana, el municipio ofrece un amplio programa de actos culturales y festivos que llenan de vida sus calles.

Los encierros y la Feria Taurina del Arroz refuerzan el prestigio de Calasparra a nivel nacional; del 3 al 8 de septiembre, seis novilladas y encierros, son una cita obligada para la afición taurina regional.

Uno de los momentos más esperados llega en la noche del 7 al 8 de septiembre, cuando se celebra la Romería al Santuario de Nuestra Señora de la Esperanza. Una cita emblemática en la que miles de vecinos y visitantes acompañan a la Virgen en un entorno natural único, iluminado y acompañado de música que eleva la devoción y la emoción colectiva.

Espectáculo de recortadores. / Ayuntamiento de Calasparra

El doctor D. Ricardo Robles pregonará las fiestas de Calasparra 2025 desde el Santuario de la Esperanza el 23 de agosto, en dicho acto el Ayuntamiento de Calasparra le hará entrega de la Medalla de Honor del municipio al Dr. Robles y a su equipo por su dilatada trayectoria profesional, por su compromiso con Calasparra, con sus encierros y su feria taurina y por la importante labor que ha desempeñado siempre este equipo médico.

Feria Taurina del Arroz

Del 3 al 8 de septiembre, Calasparra acoge la XXXIV edición de su prestigiosa Feria Taurina del Arroz, con seis novilladas picadas que sitúan al municipio como referente en el calendario nacional. Los encierros, a las 10:00 de la mañana del 3 al 8 de septiembre, reunirán a corredores de todo el país en un recorrido reconocido por su exigencia y emoción.

Encierro por las calles de Calasparra. / Ayuntamiento de Calasparra

Este año, como novedad, regresa el encierro por vereda, el domingo 31 de agosto.

El Pregón Taurino tendrá lugar el 29 de agosto, organizado por el Club Taurino y el Ayuntamiento. En esta ocasión, el encargado de abrir la feria será el ganadero D. Tomás Prieto de la Cal.

En esta feria de referencia a nivel nacional e internacional se forjan los futuros toreros porque saben que el público de Calasparra es entendido y exigente. Las ganaderías que participan son de gran prestigio y la autenticidad de cada tarde es incuestionable.

El premio de la ‘Espiga de Oro’ es un reconocimiento muy valorado en el mundo taurino. Todo esto hace que nuestra feria tenga una proyección especial y un sello de calidad que la distingue.

La Feria Taurina del Arroz convierte al municipio en referente en el calendario nacional. / Ayuntamiento de Calasparra

Música, inclusión y convivencia

La programación de la Feria y Fiestas de este año se extiende hasta el 14 de septiembre, con una oferta musical y artística para todos los públicos. Sobre los escenarios de la “Villa del Arroz” actuarán la artista internacional India Martínez, el murciano Salva Ortega, los espectáculos “Hijo de la Luna”y“500 noches”, Son del Malecón, el musical infantil “El libro de la Selva” y el flamenco más puro de María José Pérez.

Un año más se llevará a cabo el Festival Internacional de Folclore “Villa de Calasparra”, que contará con la participación de la Rondalla de Calasparra, el grupo FestiFolk de Ecuador y la Academia de Arte Raxela de Guatemala.

Para los amantes de la música electrónica y más actual, se ha preparado la novena edición del Calasparra Summer Fest.

Concurso de recortadores, motoalmuerzo solidario, actividades infantiles, swing en la calle, exposiciones, tertulias y un sinfín de actividades que se han organizado en un programa que pueden encontrar en www.calasparra.org.

El premio de la ‘Espiga de Oro’ es un reconocimiento muy valorado en el mundo taurino / Ayuntamiento de Calasparra

El Ayuntamiento mantiene su compromiso con unas fiestas inclusivas y seguras: la Feria volverá a disponer de horarios adaptados sin ruidos ni luces para personas con TEA, se impulsarán campañas de sensibilización sobre el consumo responsable y habrá un Punto Violeta en la zona festera y en los principales eventos multitudinarios.

Día de la Patrona

El 8 de septiembre, Calasparra celebra el día grande en honor a la Virgen de la Esperanza. A las 13:00 horas se celebrará la Misa Mayor en el Santuario, y la Mayordomía de la Fundación Nuestra Sra. de la Esperanza ha preparado un amplio programa de actividades litúrgicas para honrar a la patrona del municipio en su semana grande.

La romería nocturna al Santuario es un momento único, lleno de recogimiento, fe y sentimientos. Allí, entre velas y solemnidad, miles de personas se reúnen para acompañar a la Virgen. Esa devoción se palpa cada día en las personas que llenan el Santuario y en la manera en que nuestros vecinos viven cada acto con profundo respeto y emoción. La Virgen de la Esperanza es nuestra guía y nuestra seña de identidad espiritual.

Proyecto turístico

La gastronomía de Calasparra, sus rincones, su clima y su gente, la convierten en la escapada perfecta. El lugar idóneo para disfrutar de la tranquilidad y paz que la naturaleza nos brinda.

Su pasado, las personas que la han poblado, su morfología, y su especial situación geográfica han cincelado una las poblaciones que más tesoros naturales, históricos y paisajísticos alberga en relación a su extensión. Un destino que mezcla la comodidad de poder visitar sus muchos atractivos en poco tiempo, con la tranquilidad y el sosiego que dan las poblaciones pequeñas, donde la hospitalidad es una seña de identidad.

Degustar un arroz con denominación de origen, visitar la cueva del puerto, hacer un recorrido en barca por el río Segura atravesando el imperioso cañón de Almadenes o visitar el casco antiguo, con una visita obligada al Museo de la villa. Sin duda, uno de los lugares que no se debe perder el visitante es el Santuario de Nuestra Señora de la Esperanza.

Los datos hablan por sí solos

Entre 35.000 y 40.000 personas visitan Calasparra cada día de encierros y feria taurina, lo que supone triplicar la población del municipio, que ronda los 10.300 habitantes. Son cifras impresionantes que reflejan la fuerza de nuestras fiestas y el interés que despiertan tanto a nivel regional como nacional e internacional. Es un impacto muy positivo para la economía local: la hostelería, el comercio y el turismo reciben un impulso fundamental. Pero lo más importante es que conseguimos proyectar la imagen de Calasparra como un destino turístico de raíces y sabor.

La Feria y Fiestas de Calasparra 2025 se presentan como un punto de encuentro entre la fe, la tradición, la cultura y la fiesta popular.

Con el apoyo decidido del Ayuntamiento y la implicación de todo el municipio, Calasparra volverá a ser, en septiembre, un destino imprescindible en el mapa regional y nacional.

«Sin los calasparreños y calasparreñas no sería posible llevar a cabo nuestras fiestas patronales. Las peñas animan cada día, las familias engalanan balcones, los jóvenes participan en la organización y nuestros mayores transmiten la tradición. Todo el pueblo se vuelca en cada acto, en los conciertos, las procesiones, las tertulias y en la acogida a quienes nos visitan. Nuestra gente es hospitalaria y hace sentir a cualquiera como un calasparreño más. Ese espíritu colectivo es lo que convierte a nuestras fiestas en algo único», afirman desde el consistorio.