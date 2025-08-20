Buscan empresas tecnológicas para desnitrificar el Mar Menor

El Gobierno regional abrirá el próximo mes de octubre el proceso de licitación para desarrollar soluciones tecnológicas que reduzcan los nitratos en aguas salobres del Mar Menor. Con una inversión de 5 millones de euros, el proyecto ‘Recupera’ busca crear un sistema pionero de desnitrificación con impacto ambiental, financiado por el Gobierno regional, CDTI y Fondos FEDER.

El proyecto ‘Recupera’ se puso en marcha tras la firma del acuerdo entre Fernando López Miras, presidente regional, y Diana Morant, ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, en San Pedro del Pinatar. Este convenio tiene como objetivo abordar la contaminación por nitratos mediante soluciones aplicables tanto en superficie como en el acuífero subyacente.

Víctor Serrano, director general del Mar Menor, destacó que en esta nueva fase esperan recibir propuestas similares a las 17 obtenidas durante la consulta precomercial inicial.

«El proceso reafirma nuestro compromiso con la innovación tecnológica y la protección ambiental, fomentando la participación de empresas e instituciones españolas en proyectos de I+D+i», declaró Serrano.

El proyecto financiará la creación de un prototipo avanzado de desnitrificación, diseñado para tratar grandes volúmenes de agua procedentes de la Rambla de El Albujón. Este sistema incluirá monitorización en tiempo real para garantizar la calidad del agua y optimizar el rendimiento del proceso.

El proyecto cuenta con una inversión de 5 millones de euros, aportados por el Gobierno regional (1,25 millones), Fondos FEDER (3 millones) y el CDTI (750.000 euros). Según Serrano, el CDTI liderará el proceso, asegurando que las soluciones cumplan con los estándares técnicos y ambientales necesarios.

«El objetivo es combatir el principal foco de contaminación del Mar Menor: la entrada de nitratos tanto en superficie como desde el acuífero», explicó Serrano. Este proyecto representa un avance significativo, al ser el primero en actuar directamente sobre el acuífero subyacente, marcando un hito en la protección ambiental.