Este es el estado de las reserva de los pantanos de la cuenca del Segura

Vista del embalse de Picadas

Vista del embalse de Picadas / Rafael Bastante - Europa Press

Los pantanos de la cuenca del Segura cuentan con unas reservas de 291 hectómetros cúbicos, 22 menos que la semana anterior, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco).

Los embalses del Segura disponen de 74 hectómetros cúbicos más que en la misma fecha del año anterior, y 72 menos que la media que suelen almacenar en esta época (363 hectómetros cúbicos).

Así, los pantanos de la cuenca del Segura se encuentran al 25,5% de su capacidad total.

En España, la reserva hídrica almacena 34.734 hectómetros cúbicos y están al 62% de su capacidad. Aunque los embalses han perdido en esta última semana 1.055 hm3, o lo que es lo mismo, el 1,9% de su capacidad, se encuentran todavía 8,3 puntos por encima del nivel que tenían el año pasado por estas fechas, cuando la reserva estaba al 53,7%.

Las cuencas internas del País Vasco siguen una semana más a la cabeza de la lista de cuencas con el 85,7% de su capacidad. Por encima del 60% se encuentran el Cantábrico Oriental (74%), el Cantábrico Occidental (69%), el Miño-Sil (76,4%), el Duero (69,7%), el Tajo (70,7%), el Guadiana (61,2%), Tinto, Odiel y Piedras (77,7%), el Ebro (64,3%) y las Cuencas internas de Cataluña (74,4%).

Por debajo del 60% figuran Galicia Costa (52,3%), Guadalete-Barbate (45,8%), el Guadalquivir (47,7%), la Cuenca Mediterránea Andaluza (50,3%), el Júcar (53,8%) y el Segura (25,5%), que vuelve a estar a la cola. Por vertientes, la Atlántica está al 63,2% y la Mediterránea, al 58,1%.

