El paro sigue a la baja en Lorca con una cifra de desempleo récord en 16 años

El paro vuelve a bajar en Lorca «hasta cifras récord, y no lo decimos nosotros, lo indica el Observatorio del Servicio Estatal de Empleo (SEF), que traslada que el desempleo en Lorca en el mes de julio de este 2025 ha disminuido hasta las 3.339 personas desempleadas, 252 menos que a finales de año, datos que muestran una vez más que estamos haciendo las cosas bien, y por ese camino vamos a seguir».

Así lo aseguró este lunes la edil de Desarrollo Local y Empleo del Ayuntamiento de Lorca, Rosa María Medina, que realizó un nuevo balance de la situación de la empleabilidad en Lorca, mostrando una línea ascendente en la generación de empleo en el municipio lorquino.

En concreto, en mayo de este año había 3.417 desempleados, en junio, 3.354, y ahora el dato desciende a 3.339; mostrando una clara tendencia positiva, al igual que sucede con la tasa interanual, que refleja el descenso del paro (−8.67%), «unos niveles que no se alcanzaban desde mayo de 2009».

En cuanto a sectores, dentro de esta tendencia, destacan servicios y personas desempleadas inscritas por primera vez, que ya en junio registraron una reducción en el número de personas sin trabajo, -83 y -15, respectivamente. Ahora, en julio, se suma el sector primario, con 25 personas menos desempleadas y, de nuevo, personas inscritas por primera vez (-9).

«Y es que estamos sumidos en un nuevo modelo de municipio por el que apostamos desde el Gobierno de Lorca, con más trabajo y más formación profesional para desempleados, más vivienda, más emprendedores y más tejido empresarial y productivo, con actuaciones que revitalizan la ciudad y que realmente constituyen un revulsivo para la economía y la sociedad lorquina», reseñó Medina.

La edil recordó que el año pasado cerraba con 3.591 personas desempleadas, 317 menos que a comienzos de este 2025, «una cifra que no se registraba desde hace casi dos décadas». Marzo de 2013 fue un mes negro, con más de 8.000 parados. Fue a partir de entonces cuando se producía un leve descenso, pero continuado, que lograba situar el número de desempleados a finales de 2014 por debajo de los 7.000».

En 2015 descendía considerablemente por debajo de esa cifra, cayendo hasta situarse en diciembre de 2016 en algo más de 5.500 desempleados. Ese descenso continuaba, repitiéndose en 2018 cifras que no superaban los 5.000, como también ocurría en 2019. Al año siguiente el paro crecía, para volver a estabilizarse en el tercer trimestre de 2021 con una pronunciada bajada que llevaba a acabar el año con poco más de 4.000 parados.