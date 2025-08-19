Inyección de más de un millón para atraer científicos a la Región

El Programa regional de Movilidad Investigadora ‘Jiménez de la Espada’ ha recibido 37 propuestas en la edición de este año, «confirmando el interés de la comunidad científica murciana por reforzar su presencia y la proyección internacional de la investigación realizada en la Región de Murcia», dijo este lunes el consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, tras reunirse con el presidente de la Alianza de Centros de Excelencia Severo Ochoa y Unidades de Excelencia María de Maeztu (SOMMA), Antonio Molina.

En el encuentro, ambos acordaron establecer un programa de colaboración entre la Comunidad Autónoma y la Alianza para mejorar el sistema de I+D+i regional. «El Gobierno regional tiene una estrategia clara no solo para atraer talento, sino también para retenerlo y dotar a la Región de un ecosistema de investigación, ciencia y tecnología de primer orden», añadió el consejero, quien anunció, como fruto de este empeño, la concesión de cinco nuevos contratos del Programa Saavedra Fajardo de atracción de talento investigador internacional, a través de la Fundación Séneca, que supondrá una inversión en los próximos cinco años de 1.699.489 euros.

Tras un proceso de evaluación han resultado seleccionados cinco investigadores: Guilherme Santos (Filosofía, Universidad de Murcia); Ana Luisa Gil (Sistemas Inteligentes y Telemática, UMU); Fulgencio Lisón (Ecología e Hidrología, UMU); César Alfonso Agón (Grupo de Astrofísica y Materia Condensada, UPCT) y José Luis Ros (Fisiología de la Reproducción, UMU).

El programa regional permitirá a los investigadores seleccionados desarrollar su carrera en universidades y centros de investigación de la Región, con una dotación máxima para investigar de 125.000 euros, y lograr estabilizar su carrera en estos centros.

Respecto al programa Jiménez de la Espada -que cuenta con una inversión de 200.000 euros, «se articula en dos convocatorias con el objetivo de fomentar la internacionalización del talento investigador y atraer actividad científica de alto impacto a la Región. Una convocatoria se dirige a apoyar estancias de investigadores murcianos en centros de prestigio internacional y otra a la organización de congresos y encuentros científicos de alto nivel en la Comunidad.

«Las solicitudes de estancias recibidas llevarán a nuestros investigadores a universidades y centros de excelencia de Alemania, Australia, Canadá, Estados Unidos, Francia, Irlanda, Italia, Japón y Suecia», precisaron desde la Comunidad.