Fuego
Un incendio rural llena de humo San Javier
Los bomberos del Parque de San Javier solicitaron ayuda a los del Parque de Los Alcázares
Un incendio rural en San Javier ha provocado una avalancha de llamadas al 112. El humo era muy visible desde la distancia, aunque el fuego se produjo en el paraje conocido como Casas del Pino, muy cerca del polígono industrial El Pino II.
El Centro de Coordinación y Emergencias 1-1-2 de la Región de Murcia movilizó a los servicios de emergencia y al lugar se desplazaron bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento del Parque de San Javier, quienes solicitaron refuerzos a los bomberos del Parque de Los Alcázares.
En estos momentos, los equipos de emergencia han logrado dar por controlado el incendio. Aunque este incidente se produce tras una ardua jornada en los montes de la Región, donde se registraron hasta cinco focos, previsiblemente provocados por rayos.
Los incendios que se desataron en los montes de la Región de Murcia este lunes por la tarde se dieron por controlados sobre las 11.56 horas de este martes, tras 19 horas de trabajo por parte de los 200 efectivos desplegados en los cinco focos. Los fuegos han dejado una superficie total estimada de 28,5 hectáreas quemadas.
