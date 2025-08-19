Estabilizados los incendios declarados en montes de la Vega Alta y el Noroeste de la Región

Los incendios que se desataron en los montes de la Región de Murcia este lunes por la tarde, todos ellos provocados por los rayos, permanecen estabilizados en la mañana de este martes y uno de ellos ya se encuentra controlado, según las últimas informaciones oficiales, actualizadas a las 09.30 horas.

En concreto, se encuentran estabilizados los dos focos en la Sierra del Oro, en Abarán, y en la Sierra de la Puerta, entre Moratalla y Caravaca. Un incendio estabilizado es aquel que todavía no está controlado, pero evoluciona favorablemente, dentro del pronóstico esperado en función de las previsiones y labores de extinción dirigidas a controlarlo.

Por su parte, el incendio en la Sierra del Almorchón, en Cieza, ya se da por controlado, dado que se ha conseguido detener gran parte del avance, así como su propagación.

El presidente regional, Fernando López Miras, ha informado del estado de los fuegos activos en sus redes sociales y ha asegurado que "seguimos muy pendientes de su evolución".

El origen de los fuegos

La causa de los fuegos se achaca a la tomenta eléctrica que tuvo lugar ayer por la tarde, a la que se unen las altas temperaturas y la circunstancia de que uno de los tres helicópteros con los que cuenta la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias fue enviado el sábado a Extremadura y no estaba en la Comunidad. De ahí que, según explicaron fuentes cercanas, se planteó, si los fuegos avanzaban, solicitar medios a la vecina Castilla-La Mancha. Como finalmente se hizo, como comprobó este diario sobre el terreno.

Afortunadamente, las llamas de estos incendios, repartidos por Cieza, Abarán, Caravaca de la Cruz y Moratalla, no afectaron a las poblaciones cercanas, aunque desde la ciudad de Cieza se podía observar la columna de humo provocada por el fuego.

Uno de los incendios que más preocupa es el de la Sierra del Oro, en Abarán, donde las llamas se extendían rápido por el monte. Al lugar se desplazaron brigadas de bomberos, agentes de la Policía Local y un helicóptero. Dicho fuego se encuentra ya estabilizado.

Más focos hay en Cieza, uno en la Sierra del Almorchón y, el otro, en el paraje de la Herrada. "Hay cinco brigadas forestales junto con bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento actuando en la Rambla del Cárcavo, en Cieza. El incendio se encuentra controlado", detalló el 112.

En el fuego del Noroeste, el de Caravaca de la Cruz que linda con Moratalla, por otro lado, se movilizaron bomberos, brigadas forestales y un helicóptero con base en Albacete. "En la Sierra de la Puerta están actuando cuatro brigadas forestales y bomberos del Consorcio desplazados desde Caravaca en un incendio que evoluciona favorablemente", apuntaron, a las ocho y cuarto de la tarde, desde Emergencias. Finalmente, este incendio se declaró estabilizado a las diez menos cuarto de la noche.

Cabe destacar que, ante los incendios que se suceden en todo el territorio nacional y en pleno punto álgido de la ola de calor, la Comunidad disponía este lunes de más de 500 efectivos para controlar los posibles incendios. Faltaban los 20 efectivos -14 bomberos forestales, 2 agentes medioambientales, 3 técnicos de operaciones y un técnico de extinción-, varios vehículos ligeros y un helicóptero que fueron enviados a ayudar en las labores de extinción de incendios de Extremadura.

Riesgo extremo de incendios La Agencia Estatal de Meteorología ha informado de que este martes, 19 de agosto, toda la Región de Murcia vuelve a estar en riesgo de incendio forestal extremo.

Otro incendio en la huerta de Murcia

El municipio de Murcia registró anoche, a las 23.45 horas, un incendio de matorral y cañas en zona de huerta en la Era Alta. Un vehículo y seis efectivos de Bomberos de Murcia, así como una patrulla de la Policía Local, trabaja en el lugar del fuego.