El equipo de Ibai Llanos y DNSTY se enfrentan en la Región de Murcia en la final nacional de la liga de videojuegos

La final nacional de la Liga de Videojuegos profesional se disputa por primera vez en la Región de Murcia y enfrentará al equipo de Ibai Llanos y al conjunto italiano DNSTY. Se trata de la mayor competición de eSports de habla hispana y el Gobierno regional ha hecho una inversión de 150.000 euros a través de la Consejería de Juventud para hacerlo posible.

El Teatro de Invierno de San Javier será el epicentro de los eSports el próximo 20 de agosto con un duelo en el videojuego VALORANT en el máximo nivel entre Movistar KOI Fénix, el equipo vinculado al creador de contenido Ibai Llanos, y el conjunto italiano DNSTY.

El evento "generará movimiento económico, turismo juvenil y visibilidad nacional, posicionando a la Región de Murcia como referente para acoger grandes eventos tecnológicos y de ocio gracias al impulso institucional", resalta la Comunidad en un comunicado.

De hecho, las entradas para asistir al evento se han agotado. Muchos de los asistentes vienen de otras partes de España y también de Italia para animar a sus equipos.

Plan OporTÚnidades

Esta apuesta por el ocio juvenil innovador con la final de la LVP se desarrolla dentro del Plan OpoTÚnidades. Con el objetivo escuchar a la juventud y dar respuesta a sus necesidades reales, ofreciendo actividades innovadoras, saludables y con un impacto positivo en su desarrollo personal y profesional.

Dentro del marco del Plan OporTÚnidades también se desarrollan medidas centradas en el empleo, la formación, el ocio, el acceso a la cultura y la salud mental de los jóvenes.

Destacan también las ayudas a autoescuelas para financiar el carné de conducir a los jóvenes, con una dotación de 300.000 euros, incluida en el presupuesto regional 2025, y las ayudas en el marco del programa Eurodissea, a través de las cuales el Gobierno regional ofrece ayudas a los jóvenes para que realicen prácticas laborales en el extranjero.

Otra medida destinada a favorecer el empleo juvenil, en este caso para los jóvenes artistas de la Región, es el Festival Estrenarte, para facilitar la integración en circuitos culturales como el Festival Fortaleza de Lorca, el Festival Internacional de Teatro de San Javier o el SFAM Festival de Flamenco de Alhama.

Además, cerca de 400 jóvenes han realizado los cursos de monitor de ocio y tiempo libre en los municipios de Los Alcázares, Mula, Alcantarilla, San Javier, Lorca, Yecla, Cartagena, Lorquí, Totana, Archena, Villanueva, Ulea, Abarán, La Unión, San Pedro del Pinatar, Jumilla, Ceutí, Torre Pacheco, Fuente Álamo, Ojós, Abanilla, Cehegín, Santomera, Molina de Segura, Blanca y Caravaca.

A esto se suman los 34 cursos que se celebrarán entre los meses de junio y noviembre en diversos centros juveniles municipales, en los que podrían participar más de 800 jóvenes, y que van desde la iniciación a la lengua de signos en actividades de ocio inclusivo, talleres de cuidado de la salud juvenil y de habilidades sociales, así como primeros auxilios en el entorno natural y actividades inclusivas en el medio acuático.

También se han puesto en marcha servicios de atención psicosocial gratuita dirigidos a personas de entre 14 y 40 años. Estos servicios se prestan de forma presencial, telefónica o por videoconferencia, adaptándose a las distintas necesidades y circunstancias de los jóvenes.

La medida incluye la financiación de la contratación de psicólogos en los municipios (más de un millón de euros por parte de la Consejería de Juventud), con el objetivo de desarrollar el servicio de apoyo psicosocial directamente en el ámbito local. Desde su implementación, el programa ha sido implantado en 30 ayuntamientos y ha permitido atender ya a más de 1.000 jóvenes en la Región de Murcia.