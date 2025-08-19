Así es la casa a la venta más cara de la Región de Murcia: cuesta más de 4 millones

Soñar es gratis y, aunque la inmensa mayoría no está ni cerca de poder permitirse comprar una casa de lujo, a algunas personas les gusta fantasear y admirar las viviendas más exclusivas del país. Para satisfacer el deseo de estos usuarios, Idealista ha elaborado una lista con las casas a la venta más caras de España y de cada comunidad autónoma, entre ellas la Región de Murcia

La lista tiene dos clarísimas protagonistas: la Costa del Sol y las Baleares. El 70% de las propiedades de este exclusivo ranking se sitúan en el litoral malagueño y el resto entre las islas de Mallorca e Ibiza.

La vivienda a la venta más cara de España, con un precio de 50 millones de euros, es una villa a un paso del mar en la Milla de Oro de Marbella. La propiedad cuenta con casi 1.600 m2 repartidos entre la villa principal y la casa de huéspedes. Y hablando de estos, da igual cuántos lleguen porque la propiedad tiene nueve habitaciones para alojarlos. Cuenta con una parcela de casi 5.000 metros cuadrados, con piscina y jardín, para recreo y esparcimiento.

La casa a la venta más cara de España, en Marbella / Idealista

La Madrugada, una finca en Estepona (Málaga), es la segunda más cara. Se encuentra rodeada de naturaleza, con vistas al mar y a la montaña, y ofrece privacidad sin renunciar a todo lo que ofrece la Costa del Sol. En el interior hay 17 habitaciones y 16 baños. Se vende por 40 millones de euros.

Finca a la venta en Estepona por 40 millones / Idealista

El 'top 3' de casas a la venta más caras de España lo completa una villa de diseño en Palma (Mallorca, Baleares). Villa Solitaire es la obra maestra del arquitecto Matteo Thun, con inspiración de velas de barco, y cuenta con 7 dormitorios. En el exterior hay 2 piscinas y en la azotea cuenta con un jacuzzi y un cine al aire libre. ¿Su precio? 39,5 millones de euros.

Villa de diseño a la venta en Palma / Idealista

Así es la casa a la venta más cara de la Región de Murcia

En la Región de Murcia, la vivienda más lujosa no alcanza esos precios tan desorbitados, aunque sigue siendo un auténtico capricho al alcance de muy pocos.

La casa a la venta más cara en la comunidad se encuentra en La Manga, en el prestigioso resort de 5 estrellas Grand Hyatt La Manga Golf Resort, y se vende por más de cuatro millones; en concreto, 4.250.000 euros.

Patio y vistas de la casa más cara de la Región / Idealista

Recientemente renovado con los más altos estándares, la residencia combina lujo, confort y vistas impresionantes. Cuenta con ocho dormitorios de generosas dimensiones, cada uno con su propio baño privado. La propiedad dispone de piscinas cubiertas y al aire libre, gimnasio totalmente equipado y spa con sauna, jacuzzi y piscina cubierta. Para mayor comodidad, la casa está equipada con ascensor. Además, el santuario al aire libre cuenta con una exclusiva casa de la piscina, espectacularmente tallada en la ladera de la montaña.

Piscina de la casa / Idealista

Situada en la zona más elevada del sur del complejo, esta villa ofrece vistas ininterrumpidas del mar Mediterráneo. Su posición privilegiada también brinda panorámicas envolventes de la Montaña del León, La Manga Resort, los campos de golf y el Mar Menor.