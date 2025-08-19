El calor asfixiante da un pequeño respiro y la alerta por altas temperaturas baja a amarilla en la Región

La Región de Murcia volverá a experimentar este martes una jornada de calor, ya habitual en esta época del año, pero, afortunadamente, no tan asfixiante como la de los dos últimos días, cuando se activaron por primera vez dos avisos rojos consecutivos por temperaturas que superaron los 45 grados.

Las temperaturas sufrirán un descenso generalizado, localmente notable para las máximas. Así, para este martes la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso amarillo, y no afecta a toda la comunidad. La alerta estará vigente en la Vega del Segura y en el Noroeste de la Región por temperaturas de hasta 38 grados desde las 13.00 hasta las 21.00 horas.

Mapa de alerta amarilla en la Región / Aemet

En concreto, para esta jornada se esperan 26 grados de temperatura mínima y 32 de máxima en Cartagena; 19 de mínima y 37 de máxima en Caravaca de la Cruz; 23 de mínima y 36 de máxima en Lorca; 19 de mínima y 36 de máxima en Yecla; y 25 de mínima y 38 de máxima en la ciudad de Murcia.

Además, no se descartan tormentas aisladas que pueden ser secas en el norte del territorio murciano. .Los vientos soplarán flojos variables, aumentando a moderados del sur o suroeste por la tarde.

Murcia superó los 45 grados

Los días más álgidos de la ola de calor dejan en la Región de Murcia valores que rozan los 45 grados en casi todo el territorio, con ciudades como Murcia que han llegado a superarlos, según el último resumen de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en la Región de Murcia.

Así, "finaliza una extraordinaria ola de calor" que, con una duración de 16 días, es la tercera más larga de la serie, como indicó la Aemet en el balance provisional que hizo al concluir la jornada.