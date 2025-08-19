Estado de las playas
La bandera amarilla ondea este martes en ocho playas de Cartagena y San Pedro del Pinatar
El resto tiene la bandera verde
E.P.
Los puestos de vigilancia de playas del Plan Copla han abierto este martes izando la bandera amarilla, que pide precaución en el baño, en ocho playas de Cartagena y San Pedro del Pinatar.
En concreto, la bandera amarilla ondea Monte blanco-Calnegre, Galúa, Sirenas y Entremares, en Cartagena; y en El Mojon, Torre Derribada, Barraca Quemada y Punta de Algas, en San Pedro del Pinatar.
El resto tiene la bandera verde, según fuentes del Centro de Coordinación de Emergencias.
Para un baño seguro, el '1-1-2' recomienda elegir una playa con servicio de vigilancia y no perder de vista a los niños.
Además, el '1-1-2' aconseja estar atentos al posible cambio del estado de la mar y el color de las banderas, así como de las indicaciones de los socorristas.
