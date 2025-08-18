Vázquez, sobre el pacto de Estado de Sánchez: "Es el momento de intervenir con firmeza y no lo está haciendo"

El anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras visitar la semana pasada las zonas más afectadas por los incendios en España, de que propondrá un pacto de Estado para la mitigación y adaptación a la emergencia climática del país ha sido acogido en la Región de Murcia entre el escepticismo y el reproche. Según el consejero de Medio Ambiente, Juan María Vázquez, lo prioritario en este momento es intervenir en los focos de incendio, "y los planes hay que hacerlos antes de que ocurran situaciones como las que estamos viendo".

Para el consejero, es el momento de aportar todos los efectivos que haya disponibles, "y el Gobierno tiene que ser el primero que dé una respuesta firme ante estas situaciones, cosa que no está sucediendo, lo vimos en el apagón y ahora de nuevo".

En cuando al pacto de Estado, cabe recordar que Sánchez interpeló a todas las administraciones públicas y al conjunto de la sociedad civil y se comprometió a tener las bases de esta estrategia el próximo mes de septiembre. Este pacto, que tiene como fin reorganizar las políticas de respuesta de emergencia climática para mejorar su eficacia, afectará no sólo a las futuras olas incendios, como la que ahora castiga el oeste y noroeste de España, sino también otras emergencias como el volcán de La Palma o la dana de Valencia.

El consejero de Medio Ambiente, Juan María Vázquez, este lunes en rueda de prensa. / Juan Carlos Caval

Por otra parte, el consejero recordó que a pesar de que la Región de Murcia se encuentra en un momento crítico de riesgo de incendio, la Administración regional ha enviado una columna con 20 efectivos y un helicóptero a Extremadura, donde el fuego ha arrasado miles de hectáreas.

En cuanto a las demandas de los sindicatos sobre las condiciones laborales de los bomberos forestales de la Región, (mejoras salariales, aumento de la plantilla y medidas para promover la conciliación laboral), Vázquez ha destacado que está en vigor un convenio con la empresa Orthem (quien gestiona el servicio) "y próximamente comenzarán las negociaciones para su renovación".

En cualquier caso, Vázquez destacó la calidad de los profesionales que conforman la plantilla de las Brigadas Forestales, "como así lo reconocen aquellas comunidades donde han estado presentes". En este momento, recordó, todo el operativo, con más de 500 efectivos, está desplegado para la prevención y extinción de incendios forestales, "con policías municipales, agentes de Protección Civil, Brigadas Forestales, hemos cerrado algunos espacios naturales, montes públicos y suprimido muchas de las actividades que habitualmente se hacen en estos espacios, esperando que pase este episodio de altas temperaturas".