Medio Ambiente
Tres incendios activos en la Región por rayos
Dos focos se ubican en CIeza y el otro en Abarán
Tres incendios se encuentran activos en la Región de Murcia este lunes por la tarde. Fuentes del 112 explicaron a esta Redacción que el origen de los fuegos son los rayos, que han provocado tres incendios forestales, dos de ellos en Cieza y otro más en Abarán.
Desde el 112 también explicarn que que se está recopilando toda la información de las alertas y que los medios ya están movilizados y trabajando para apagarlos. Además, detallaron que no afectan a las poblaciones.
Uno de los incendios se encuentra en la Sierra del Oro, en Abarán, donde las llamas se extendían rápido por el monte. Al lugar se desplazaron brigadas de bomberos y la Policía Local.
Los otros dos focos se ubican en Cieza, uno en la Sierra del Almorchón y, el otro, en el paraje de la Herrada. En ambos trabajan efectivos del Plan Infomur
