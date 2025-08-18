Segundo día de alerta roja por temperaturas extremas en la Región

Aunque comienza el fin de la ola de calor en el resto de España, en el sureste la situación continúa siendo crítica y la Región de Murcia vive su segundo día en alerta roja por temperaturas extremas. Este lunes, 18 de agosto, la máxima alerta meteorológica estará vigente de nuevo en el interior de la comunidad, que ayer ya pasó la jornada en la misma situación.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene para este lunes los avisos naranjas y rojo por unas temperaturas extremas que volverán a alcanzar los 44 grados en la Vega del Segura.

La alerta roja, que prevé riesgo extremo por temperaturas de hasta 44 grados en la Vega del Segura, estará vigente de las 11.00 a las 21.00 horas.

Mapa de alerta meteorológica en la Región / L.O.

La alerta roja meteorológica implica que "el peligro es extraordinario" y que "los bienes y la población vulnerable o en zonas expuestas podrían sufrir impactos muy graves o catastróficos". La recomendación es "no viajar salvo que sea estrictamente necesario". Las alertas rojas emitidas por la Aemet son ocasionales y extraordinarias, por lo que nunca hay que pasarlas por alto. Los daños sobre las personas pueden ser importantes, por lo que se aconseja mantenerse a salvo de las altas temperaturas, especialmente a aquellas personas vulnerables, como mayores, niños de menos de 4 años y enfermos crónicos.

Por otra parte, el aviso naranja, por temperaturas de hasta 42 grados en el Altiplano, Noroeste, Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas, el Campo de CartagenaMazarrón estará activo de las 11.00 a 21.00 horas de este lunes.

Alerta en el monte

La situación de alerta se traslada a los espacios forestales ante el riesgo extremo por incendio que se mantiene desde hace una semana. La Dirección del Plan Infomur recuerda que, si observas humo o fuego, debes comunicarlo de inmediato al teléfono de emergencias 112.

Nivel de riesgo forestal en la Región / 112

La situación mejorará este martes

Afortunadamente, las previsiones de la Aemet apuntan a que la jornada de este martes no será tan sofocante. La alerta roja, así como la naranja, abandonará mañana la Región de Murcia, y, en principio, solo estará activo un aviso amarillo por altas temperaturas (hasta 39ºC) en la Vega del Segura desde las 13.00 hasta las 21.00 horas.