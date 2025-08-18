La Región registra 44 grados en el pico de la ola de calor

La previsión meteorológica apuntaba a que este domingo iba a ser el peor día de la ola de calor en la Región. El aviso naranja estuvo en la Comunidad durante todo el día y se elevaba a nivel rojo en la Vega de Segura. Y la previsión de la Aemet no se equivocaba. La lista de temperaturas máximas publicada a las seis de la tarde la encabezaba Archena, donde se registraron 44,1 grados de temperatura. Por detrás, Cieza (43,8), Murcia (43,6), Molina de Segura (43,4) y Calasparra (43).

En Murcia los termómetros ardían. El Ayuntamiento activaba la fase de preemergencia mientras voluntarios y miembros del SEMAS y atención social recorrían la vía pública e invitaban a personas sin hogar al Polideportivo del Cagigal, que había sido habilitado como refugio climático ante el aviso de calor.

A las cuatro de la tarde, eran cerca de treinta personas las que descansaban, se duchaban o comían en este espacio. «Aquí lo que estamos dando son los servicios de una casa, tienes posibilidad de descansar, comer, ducharte y protegerte en un día de tanto calor», enumeraba José Morales, coordinador del SEMAS.

Y en esta jornada de tanto calor el interior del polideportivo no estaba exento de historias que no dejan a nadie indiferente.

Sergio tiene 29 años. Lleva desde octubre del año pasado en la calle. Tiene cara de buen niño. Adicto a la cocaína y a la marihuana, su familia dice que «así no quiere que vuelva a casa». Hoy tiene cita con la psicóloga del centro porque la última vez le costaba mucho avanzar, comenta.

Los bañistas llenaron La Manga este domingo. / Loyola Pérez de Villegas

«Me he enterado porque estaba pidiendo en una capilla a la una del mediodía , y ha entrado un hombre y me ha dicho que aquí había un refugio y me iban a dar agua, y he venido para acá porque estaba muerto de sed», relata el joven.

Tiene muchas ganas de conversar. Cuenta que fue el cumpleaños de su madre, que incluso tiene una orden de alejamiento hacia ella, pero que la quiere mucho. «Ayer llamé a mi madre para felicitarla por su cumpleaños. Y me preguntó, ‘¿cuándo vienes a verme?’, le conteste: «Cuando acabe la orden (de alejamiento)». Y es que Sergio explica que « la discusión vino por 3 euros. Y si voy a verla me meten en la cárcel. Las drogas sacan lo peor de uno mismo. Pero ahora llevo una semana sin drogarne, estoy en el camino».

Diego es otro usuario que ha buscado cobijo ante el calor en el Cagigal. Viaja siempre con su perra Once y no tiene apoyo familiar. Lleva 26 años en la calle. Narra que lo más duro de estar en la calle no es este calor «sino que te roben lo poco que tienes». Pide una casa. Vive con 500 euros y dice que con eso no tiene un techo. Al despedirnos, espeta : «No tengo casa no tengo nada. Nacemos pobres y morimos pobres». Hoy al menos Diego tuvo un techo. Mañana, más calor.

Otra historia más amable es la de Francisca, a quien se le rompió el ventilador y no dudó un momento en acercarse al Cagigal y aplaudir una medida como esta. En este dispositivo colaboraron diferentes servicios municipales como Servicios Sociales, Deportes, Protección Civil y Policía Local, para una óptima organización y para hacerles la vida un poco más fácil a los que no pueden hacer frente a las altas temperaturas.

Mientras la Vega de Segura ardía, en el litoral de la Región el calor tampoco dio tregua, con alerta naranja en todos los municipios. De hecho, el Ayuntamiento de Cartagena balizó árboles de gran porte, como ficus y eucaliptos, ubicados principalmente en zonas del casco histórico, ante el riesgo de posibles desprendimientos de ramas debido al calor, mientras los vecinos que no abandonaron la ciudad buscaban la sombra o se refugiaban en cafeterías del centro.

Pero fueron muchos los que optaron por abarrotar las playas de los municipios costeros durante una ola de calor que ha coincidido con el puente de agosto, por lo que el litoral ya estaba de por sí lleno.

Este lunes la Aemet ha emitido avisos rojo en el interior; naranja en el Altiplano, Noroeste y Valle del Guadalentín y aviso amarillo para el Campo de Cartagena y Mazarrón. Así que si pueden, viajen a la playa.