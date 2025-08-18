La Región se cuece: Murcia ha superado este lunes los 45 grados

Los días más álgidos de la ola de calor dejan en la Región de Murcia valores que rozan los 45 grados en casi todo el territorio, con ciudades como Murcia que han llegado a superarlos, según el último resumen de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en la Región de Murcia.

Aunque las previsiones apuntaban que el domingo iba a ser el peor día, con la Comunidad bajo avisos naranjas casi todo el día y nivel rojo en la Vega de Segura, la jornada del lunes ha sido bastante similar. Y la Comarca del Noroeste y la Vega del Segura aún mantienen el aviso amarillo hasta el martes, desde la una del mediodía hasta las nueve de la noche.

Los termómetros de casi toda la Región han superado la barrera de los 40 grados, a excepción de algunas localidades costeras, como Mazarrón, Cartagena, y Águilas, que se han quedado en los 38 grados. También algunas poblaciones del interior, como Moratalla, han tenido un 'respiro' con 36.6 grados de máxima registrados.

Por el contrario, las temperaturas más altas de la Región de Murcia se registraron en Murcia capital, con 45,1 °C, seguida muy de cerca por Molina de Segura, con 44,7 °C, Archena, con 44,8 °C, y Cieza, con 44,3 °C. También destacaron los 43,8 °C de Totana y los 43,1 °C de Alhama de Murcia.

Puesto que las previsiones ya apuntaban a que se podían llegar a rozar los 45 grados, muchos municipios de la Región han tomado distintas medidas de prevención durante toda la jornada para asegurar el bienestar de sus ciudadanos: desde prohibir el acceso a zonas forestales por riesgo de incendios y habilitar refugios climáticos hasta intensificar las labores de mantenimiento del arbolado de gran porte.

Temperaturas máximas por municipio Águilas – 38.8 °C

Alhama de Murcia – 43.1 °C

Archena – 44.8 °C

Bullas – 42.3 °C

Calasparra – 42.2 °C

Caravaca de la Cruz – 42.2 °C

Caravaca de la Cruz, Los Royos – 39.8 °C

Cartagena – 38.8 °C

Cartagena/Salinas Cabo Palos – 37.2 °C

Cieza – 44.3 °C

Fuente Álamo de Murcia – 41.7 °C

Jumilla – 42.2 °C

Lorca – 41.8 °C

Lorca, Zarcilla de Ramos – 42.2 °C

Mazarrón – 38.7 °C

Molina de Segura – 44.7 °C

Moratalla – 36.6 °C

Mula – 42.6 °C

Murcia – 45.1 °C

Puerto Lumbreras – 41.8 °C

San Javier Aeropuerto – 40.6 °C

Torre-Pacheco – 42.0 °C

Totana – 43.8 °C

Yecla – 41.0 °C

Según los datos de la Aemet, los municipios citados son además las localidades donde ha hecho más calor en toda España. De las diez con temperaturas más altas de todo el país, ocho eran de la Región de Murcia. También se encuentran en la lista dos localidades vecinas, Orihuela, con 44,9 grados centígrados, y Albox, en Almería, con 42,5