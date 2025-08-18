La recaudación de los ayuntamientoscon el recibo del IBI sigue sin tocar techo y alcanza casi los 447 millones

Ahora que los ayuntamientos de la Región de Murcia han cerrado en las últimas semanas -algunos en julio y otros en agosto- el periodo voluntario para el pago del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) de este año, la Dirección General del Catastro, dependiente del Ministerio de Hacienda, ha publicado los datos definitivos de la recaudación que tuvo el tributo durante el pasado año en los municipios de la Comunidad.

Y la cifra total que recogieron los consistorios murcianos durante el pasado año es la más alta desde que hay registros: 446,8 millones de euros de recaudación que pagaron los propietarios de viviendas, locales, garajes o terrenos en la Región.

Son casi treinta millones de euros más que los que se recaudaron en el año 2023 (417,7 millones) fruto de los 45.200 recibos más que se pagaron respecto a un año del otro. Si en 2023 el departamento de María Jesús Montero contabilizaba un total de 1.474.067 recibos, al año siguiente la misma cifra ascendía hasta los 1.519.269.

Según los últimos datos, el grueso gordo de lo recaudado corresponde a los recibos de IBI urbano (viviendas, locales comerciales, oficinas, garajes), con 392 millones (unos 27 millones más con respecto al pasado año).

Del IBI rústico (campos, fincas, terrenos forestales) se obtuvieron 31 millones (2 más que en 2023), mientras que del IBI BICE (Bienes Inmuebles de Características Especiales) se recogieron 23,7 millones (4 millones más que en el año anterior).

De esta forma, la notable diferencia interanual está en la recaudación obtenida de cada vez un mayor número de recibos de viviendas que pasan a manos de propietarios y, por tanto, pasan a ser contabilizados en la aplicación del gravamen municipal correspondiente.

Así lo considera el presidente de la Federación de Municipios de la Región de Murcia y alcalde de Ulea, Víctor Manuel López, quien sostiene que las arcas municipales se inflaron el pasado año más que nunca sin que ello supusiese aumentar el precio de la tasa del catastro, por lo que se debió principalmente a la recuperación de inmuebles y de activos inmobiliarios que durante años se habían quedado bloqueados tras estallar la burbuja inmobiliaria allá por el año 2007-2008 y que no se podían cobrar.

De la Sareb a los particulares

«Muchos de esos inmuebles estaban en manos de empresas en concurso de acreedores y los ayuntamientos los daban por créditos incobrables. Ahora, tras pasar a propiedad privada, los recibos del IBI urbano y rústico son cobrables», detalla el uleano.

Este tipo de «activos tóxicos» que tenía en su momento el ‘banco malo’ (la Sareb) han ido paulatinamente saliendo y han acabado en manos de las inmobiliarias y estas a su vez los han comprado para posteriormente venderlas a particulares: «De no poder contar con esa capacidad económica, ahora ha pasado a cobrarse», celebra el regidor.

Y es que el incremento de los fondos en los consistorios de la Región, añade López, «es siempre positivo, ya que nos permite seguir prestando servicios cada vez mayores a la ciudadanía, cuya demanda crece constantemente en nuestros municipios».

Asimismo el presidente de la Federación de Municipios de la Región destaca que la instalación de plantas fotovoltaicas en varios municipios en el último año también ha contribuido a una recaudación mayor.

«Este tipo de infraestructuras genera un incremento en los valores catastrales, lo que permite cobrar más a través del IBI, tanto urbano como rústico», explica. Aproximadamente el 90% del aumento recaudatorio, dice López, proviene de la recuperación de antiguos activos inmobiliarios y alrededor del 10% de las nuevas valoraciones de las plantas fotovoltaicas.

López reitera que para los ayuntamientos de la Comunidad este incremento de la capacidad económica es vital, «especialmente ante la falta de financiación autonómica y la demora en la participación en los tributos locales», ya que «permite continuar ofreciendo servicios a una ciudadanía que cada vez demanda más».

Cabe resaltar que la recaudación no es la misma en todos los municipios, ya que los ayuntamientos cuentan con márgenes para gravar en mayor o menor medida los inmuebles. Eso sí, el Gobierno central establece una horquilla de tipos impositivos y cada entidad municipal decide qué porcentaje aplica. El Real Decreto Legislativo 2/2004 establece que el gravamen mínimo del IBI debe ser del 0,4% del valor catastral de un bien y llega hasta un máximo del 1,1% en el caso de los inmuebles urbanos.