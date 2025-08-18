La producción de dorada desaparece de la Región de Murcia

La acuicultura regional no pasa por su mejor momento. Según se desprende de la Memoria Socioeconómica y Laboral de la Región de Murcia del Consejo Económico y Social, tras alcanzar en 2022 las cuantías máximas de la serie histórica (más de 19.000 toneladas y 216 millones de euros), los dos siguientes años se han caracterizado por una disminución tanto en la producción como en los ingresos.

De esta manera, en el año 2024 sólo se registraron poco más de 13.000 toneladas, lo que supuso una disminución anual del 16,4 por ciento, y un 30% inferior al máximo obtenido. En cuanto a la facturación, la memoria señala que se redujo hasta los 151,2 millones de euros, un 5,1 por ciento menos que el año anterior.

Aunque todos los cultivos tienden a la baja, la memoria socioeconómica destaca que «no hay nada más relevante que la desaparición de la producción de dorada, cuando 15 años atrás, llegó a sobrepasar las 7.000 toneladas». Desde el CES consideran que este fenómeno es atribuible «a razones comerciales, puesto que es una actividad muy concentrada empresarialmente».

El retroceso de esta especie se ha hecho muy evidente, sobre todo a partir del año 2022 cuando experimentó un repunte de 1.327 toneladas y 7,2 millones de euros de ingresos. Sin embargo, un año después bajaría drásticamente hasta las 512 toneladas, y sólo 2,8 millones de facturación. En 2024 marcaría el cero absoluto.

Según el presidente de Empresas de Acuicultura de la Región de Murcia (FARM), Aurelio Cegarra, este cultivo sufre «una competencia desleal de producciones de terceros países que llegan a la UE sin aranceles, fruto de acuerdos comerciales preferentes». Se trata, asegura Cegarra, de producciones que provienen de mercados muy subvencionados en origen, y con costes de mano de obra muy inferiores a los nuestros. «Además, no están sujetos a los estándares de calidad, trazabilidad y seguridad alimentaria que se nos exige a los productores de la UE», recuerda.

Estas circunstancias han provocado que se comercialicen a precios de mercado que se encuentran por debajo de los costes de producción murcianos. «Por tanto no ha sido rentable cultivar dorada en nuestra región en los últimos años», concluye el presidente de FARM.

Curiosamente, la escasez de dorada en los mercados ha hecho que se produzca en la actualidad un alza en los precios de esta especie, no vistos anteriormente. Esta tendencia, advierte Cegarra, no es sólo regional sino que a nivel nacional se ha optado también por otras especies, en detrimento de la dorada.

Aunque reconoce que en la desaparición de la dorada han podido influir otros factores, como la dana, ninguno ha tenido tanto impacto como la competencia desleal de terceros países.

Cegarra manda un recado a Europa: Si la UE apuesta por la acuicultura marina en su búsqueda de la soberanía alimentaria en nuestro entorno socioeconómico debe, al menos, elevar las exigencias a los productores de terceros países.

«El objetivo es que todos podamos competir en igualdad de condiciones, garantizando la seguridad alimentaria y la calidad de las producciones que se comercializan», afirma.

La desaparición de la dorada, advierte la memoria, no implica como podría suponerse que se haya acrecentado el cultivo de otras especies, como la lubina, cuyo tonelaje se contrae un 11,7 por ciento y la facturación un 5,5 por ciento, hasta un total de 6.692 toneladas y 56,6 millones de euros.

En el caso de la corvina, con una trayectoria más errática y con mucha menos relevancia que las dos especies citadas anteriormente, tras alcanzar sus cifras máximas en 2022, acumula un bienio a la baja. En 2024 solo registró 934 toneladas (más de un 40% menos que el año anterior) e ingresos por valor de 6,9 millones de euros (un 20,6% menos).

En cuanto al engorde de atún rojo cabe destacar que es el único que ha conseguido que no se reduzca demasiado el importe (87,7 millones de euros, 300.000 menos que el año anterior) por la mejora del precio medio, pero sí baja en volumen al pasar de las 6.263 toneladas de 2023 a las 5.723 de 2024.

¿Volverá?

Preguntado por las perspectivas de futuro que tiene la producción de dorada en las piscifactorías de la Región de Murcia, el presidente de las empresas regionales del sector sostiene que con el repunte de precios alcanzado en 2025, y la escasa producción, «es posible que se vuelva a cultivar dorada próximamente».

Actualmente los productores murcianos apuestan por especies consolidadas como la lubina y el atún rojo, y se trabaja en nuevas producciones como puede ser la lecha (un pescado azul muy apreciado en gastronomía), «pero no me cabe duda que volveremos a ver dorada en nuestras aguas, ya que es una especie muy apreciada por los consumidores», advierte Aurelio Cegarra.