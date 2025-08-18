El polvo sahariano tiñe de gris la mitad de la Región

La mitad de la Región de Murcia convive este lunes con una calidad del aire 'muy desfavorable', según la escala que emplea sinqlair, el sistema de predicción y diagnóstico de la calidad del aire de la Comunidad Autónoma.

Esta herramienta indica que los niveles de partículas PM10 se sitúan en valores superiores a 50 en las estaciones de medición ubicadas en Lorca, Molina y las tres que controlan la calidad del aire en el área metropolitana de Murcia.

En este sentido, cabe destacar que el valor máximo recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) es de 45 µg/m³.

Juan Pedro Montávez, investigador del Grupo de Investigación de Modelización Atmosférica Regional de la Universidad de Murcia - que desarrolló el Índice de Calidad del Aire Municipal (ICAM) que emplea sinqlair- también señaló a esta Redacción que la causa de la mala calidad del aire es el polvo sahariano.

El humo y la ceniza de los incendios que se suceden en todo el territorio nacional apenas llegan a la Región, señaló Montávez.

Niveles

La ciudad más afectada es Lorca, con unos niveles de partículas PM10 que rozan los 712 microgramos por metro cúbico (µg/m³).

Por su parte, la estación de medición del Campo de Cartagena, ubicada en la Aljorra, marca 59 µg/m³.

En cuanto a las estaciones que controlan el área metropolitana de Murcia, la de Molina del Segura marca 51 µg/m³, la del barrio de San Basilio µg/m³ y la de Ronda Sur 50 µg/m³.