Podemos pide suspender la jornada laboral en las horas centrales del día ante la ola de calor
A su juicio, "en plena alerta roja es una temeridad que ni el Gobierno regional ni la patronal hayan tomado ninguna medida para proteger la vida de miles de trabajadores"
E.P.
Podemos de la Región de Murcia ha reclamado este lunes al Gobierno autonómico y a la patronal la suspensión de la jornada laboral en las horas centrales del día ante los avisos decretados en la comunidad autónoma por la ola de calor.
"No hay derecho a esta situación. Nadie tiene por qué jugarse la vida en el tajo", ha dicho la portavoz de la formación 'morada', María Marín, en un comunicado.
A su juicio, "en plena alerta roja es una temeridad que ni el Gobierno regional ni la patronal hayan tomado ninguna medida para proteger la vida de miles de trabajadores que hoy van a estar expuestos a un grave riesgo".
Para concluir, Marín ha comparado la "ausencia" de medidas adoptadas con las que se toman para proteger a otros colectivos.
"Si en un episodio de alerta climatológica se suspende la actividad educativa o los eventos deportivos, no entendemos por qué no se suspende y se aplaza también la jornada laboral", ha señalado la portavoz regional de Podemos, que ha insistido en que "parece que las vidas de los trabajadores no importaran".
