Podemos pide suspender la jornada laboral en las horas centrales del día ante la ola de calor

Podemos de la Región de Murcia ha reclamado este lunes al Gobierno autonómico y a la patronal la suspensión de la jornada laboral en las horas centrales del día ante los avisos decretados en la comunidad autónoma por la ola de calor.

"No hay derecho a esta situación. Nadie tiene por qué jugarse la vida en el tajo", ha dicho la portavoz de la formación 'morada', María Marín, en un comunicado.

A su juicio, "en plena alerta roja es una temeridad que ni el Gobierno regional ni la patronal hayan tomado ninguna medida para proteger la vida de miles de trabajadores que hoy van a estar expuestos a un grave riesgo".

Para concluir, Marín ha comparado la "ausencia" de medidas adoptadas con las que se toman para proteger a otros colectivos.

"Si en un episodio de alerta climatológica se suspende la actividad educativa o los eventos deportivos, no entendemos por qué no se suspende y se aplaza también la jornada laboral", ha señalado la portavoz regional de Podemos, que ha insistido en que "parece que las vidas de los trabajadores no importaran".