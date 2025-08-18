La pesca incrementa las capturas pero los ingresos se estancan

Los resultados de la pesca y la acuicultura son opuestos, mientras que esta última se retrae sensiblemente, la primera experimenta «un notable aumento de las capturas», según la memoria socioeconómica del CES, que sin embargo califica de «moderado» el crecimiento de los ingresos, debido a que la expansión de los desembarcos se ha producido gracias a la pesquería de cerco, «de inferior valor comercial».

Según datos extraídos del Servicio de Pesca y Acuicultura de la Comunidad, la producción ascendió en 2024 a 4.624 toneladas casi 20 puntos porcentuales de aumento con respecto a 2023.

En cuanto a los ingresos se registraron 13,7 millones de euros, un 9,3% más que el año anterior, pero una cifra todavía muy alejada de los 17,1 millones que se llegaron a alcanzar en 2020. Por ello, la memoria destaca que el avance que se ha producido en 2024 «es insuficiente para revertir el declive que en estos últimos años se observa en la facturación pesquera, claramente por debajo, incluso en términos nominales, de los importes que se obtenían en la pasada década».

El incremento de la producción del volumen también ha tenido su trascendencia en el empleo, que ha experimentado una notable subida, lo que supone un cambio de tendencia tras la profunda caída del 9% que se produjo en 2022 y del 3,2% del año siguiente.

Más trabajadores

Según el CES, se cuantifica en 508 las personas dedicadas a la pesca en 2024, un 10,2% más que el año anterior, 47 personas más.

Por su parte, sumando el sector de la acuicultura, la estadística de afiliación a la Seguridad Social apunta en la misma línea: el alza del empleo. El total de empleados entre ambos sectores alcanza las 728 personas, 28 más que en 2023. Sin embargo, la flota apenas ha sufrido cambios, el censo arroja 189 embarcaciones, una menos que en 2023.

Salvo la almadraba de La Azohía, cuya producción se estabiliza en las 279 toneladas, (aunque los ingresos bajan una quinta parte), la pesquería regional crece en 2024 y en todas sus modalidades. Tras aclarar que los resultados de las cofradías pesqueras dependen del mayor o menor grado de especialización en cada una de las artes de pesca, la memoria destaca que la de Mazarrón, focalizada en el cerco, se aproxima a duplicar las capturas. Por importe, la pesca de artes menores es la más relevante en la Cofradía de San Pedro del Pinatar, en la que representa unos dos tercios con un 42% de las toneladas.

Con respecto a la Cofradía de Cartagena, la memoria destaca el equilibrio de su actividad, que experimentó un gran incremento en volumen (39,8%) y en ingresos, aunque algo menor, del 28,4%.

A diferencia de las anteriores, la Cofradía de Águilas pierde actividad en 2024. En esta predomina el arrastre, que marca un descenso en la facturación del 0,9% pese al incremento de las capturas en un 9,6%. En cuanto a las cifras totales, la contracción de los ingresos llegó a un 6,9 por ciento, debido al descenso que anotan el resto de modalidades.