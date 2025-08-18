El Imida trabaja en el control de un nuevo insecto exótico que afecta al pimiento en el Campo de Cartagena

El Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Medioambiental (Imida) trabaja en el control de un nuevo 'trips' exótico --un insecto que supone una amenaza para la agricultura en el campo de Cartagena-- que afecta el pimiento, según informaron fuentes de la Comunidad en una nota de prensa.

En concreto, la investigación, que se lleva a cabo en el marco de dos proyectos para los Programas Operativos de las Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas (OPFH), busca mejorar las estrategias de manejo y selección de enemigos naturales autóctonos para el control del 'Thrips parvispinus' en invernaderos de pimiento.

La consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira, ha visitado las instalaciones del Imida, donde ha destacado que "estos proyectos pretenden revisar y optimizar las estrategias de manejo de enemigos naturales para el control de una especie de tisanóptero, 'Thrips parvispinus', recientemente introducido en España".

Rubira ha señalado que "el conocimiento de la biología y ecología de este insecto y sus potenciales enemigos naturales permitirá desarrollar unas mejores estrategias de manejo del cultivo, para reducir los daños sobre el cultivo".

"En estos estudios se está analizando el efecto de diferentes estructuras vegetales asociadas a los invernaderos de pimiento y que podrían estar influyendo en las dinámicas poblacionales del trips", ha explicado la titular de Agricultura.

Control biológico

El campo de Cartagena es una zona pionera en el manejo de plagas en cultivos hortícolas protegidos bajo invernadero y en la introducción del control biológico de plagas, sobre todo en pimiento, donde hay 1.248 hectáreas de cultivo, con una producción de más de 150.000 toneladas y que generan unos ingresos de más de 110 millones de euros anuales.

El control biológico se introdujo a principios del 2000, como respuesta a la problemática que generaba la plaga de trips 'Frankliniella occidentalis', que se intentaba controlar por medios químicos sin resultados y con un gran coste económico.

Tras la introducción exitosa del control biológico con enemigos naturales y la reducción del número de aplicaciones de fitosanitarios, no solo desapareció el problema que ocasionaba esta plaga, sino que se incrementaron las producciones comerciales y, por tanto, los ingresos.

El manejo se fue optimizando y se exportó a otras zonas productoras de pimiento como Almería, situando a la Región de Murcia y a las investigaciones agrarias realizadas en el Imida como "referentes a nivel mundial".

Tras más de 25 años de empleo del control biológico en pimiento, el sector se vuelve a enfrentar a una nueva amenaza que, en este caso, protagoniza el 'Thrips parvispinus'.

La experiencia adquirida por agricultores y técnicos impulsa la investigación de una solución basada en el control biológico y en la optimización de los manejos de plagas actuales. Para ello, los investigadores del Equipo de Control Biológico y Sistemas Ecosistémicos del Imida, Michelangelo La Spina, Elena López Gallego y Juan Antonio Sánchez, estudian si entre la biodiversidad que aportan las diferentes estructuras vegetales en el ecosistema de los invernaderos de pimiento hay nuevos enemigos naturales que puedan ayudar a controlar este 'trips'.