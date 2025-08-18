Alerta por la presencia de una bacteria en quesos procedentes de Francia vendidos en Murcia

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha ampliado la información relativa a la alerta por la presencia de 'Listeria monocytogenes' en varios quesos brie y camembert procedentes de Francia y vendidos en la Región de Murcia.

Así, la Agencia ha tenido conocimiento de la distribución en España de un nuevo tipo de queso: 'Brie Meule' de 1 kg con diferentes fechas de caducidad. Además, se han ampliado los lotes afectados correspondientes al queso camembert con carácter 'Viejo Porche'.

De este modo, uno de los productos afectados es el queso 'Camembert du caractere vieux porche' que tiene como fecha de caducidad 15/08/25 y 27/08/25, con un peso por unidad de 250 gramos. También está afectado el 'Queso Brie Royal Faucon' que tiene como fecha de caducidad 01/09/25, con un peso por unidad de 1 kg. Asimismo, está afectado el queso 'Brie Meule' de la marca Mariotte y que cuenta con el número de lote y fecha de caducidad: C5169141-18/08/25, C5176121-28/08/25, C5182124-01/09/25, y con un peso por unidad de 1 Kg.

Imagen del producto afectado. / AESAN

Según la información disponible, la distribución ha sido a las comunidades autónomas de Andalucía, Aragón, Cantabria, Cataluña, Islas Baleares, Madrid, Murcia , Valencia y País Vasco si bien no es descartable que puedan existir redistribuciones a otras comunidades autónomas.

Esta alerta está relacionada con un brote de listeriosis en Francia, país en el que están investigando el caso, según ha informado el organismo adscrito al Ministerio de Consumo.

La AESAN ha recomendado a las personas que tengan en su domicilio productos afectados por esta alerta que se abstengan de consumirlos. En el caso de haber consumido alguno de los productos de ellos y presentar sintomatología compatible con la listeriosis, como vómitos, diarrea o fiebre, ha aconsejado acudir a un centro de salud.

Además, ha sugerido a las embarazadas que consulten las recomendaciones de consumo durante el embarazo realizadas por la propia agencia relativas a prácticas de higiene alimentaria importantes para las mujeres gestantes, así como una relación de los alimentos que se deben evitar durante el embarazo por estar asociados a determinados peligros biológicos, entre los que destaca 'Listeria monocytogenes'.

Esta información ha sido trasladada a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI) y al Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización y, se informe de la existencia de posibles casos.