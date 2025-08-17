Turismo detecta 223 anuncios irregulares en la Región en lo que va de año

La Consejería de Turismo ha detectado 223 anuncios turísticos irregulares y ha impuesto 10 sanciones en lo que va de año, tras supervisar plataformas como 'Airbnb', según ha informado este domingo en un comunicado de prensa.

La actuación, desarrollada por la Oficina de Ordenación del Turismo del Instituto de Turismo de la Región de Murcia (Itrem), ha consistido en el rastreo de anuncios de viviendas de uso turístico en plataformas digitales especializadas que, o bien no incluían el número de registro, o este era incorrecto, o no habían presentado la declaración responsable.

El director del Itrem, Juan Francisco Martínez, recalcó que "esta actuación se suma al conjunto de acciones destinadas al control y regulación de la oferta alojativa llevada a cabo desde la Comunidad y coordinadas por la mesa de seguimiento, integrada esta última por representantes del sector y de la administración, que se reúne de forma periódica para evaluar avances y que en los últimos dos años ha permitido localizar y regularizar más de mil alojamientos turísticos irregulares".

En lo que va de año, se han realizado cerca de 200 visitas de inspección presenciales. Aunque Martínez también señaló otras medidas importantes, como la firma de un protocolo de colaboración con 'Airbnb' en el mes de febrero, mediante el cual la plataforma se compromete a no permitir publicaciones sin número de registro turístico, en línea con la nueva normativa sectorial.

Desde que se inició esta acción de seguimiento en 2023, la Oficina de Ordenación del Instituto de Turismo ha detectado más de 1.200 alojamientos no reglados en las principales plataformas de comercialización online.