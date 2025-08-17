La Región afronta hoy el peor día de la ola de calor

La ola de calor extremo sigue haciendo estragos y aún falta lo peor. La Agencias Estatal de Meteorología (Aemet) ha elevado a nivel rojo, el más alto, el aviso por calor en parte de la Región de Murcia para hoy: hasta 44 grados se esperan en algunos municipios, como la capital.

En este último día de puente, toda la Región pasa, de una de la tarde a nueve de la noche, al aviso naranja excepto la Vega del Segura, que alcanzará el nivel rojo de alerta. Las mínimas se mantendrán por encima de los 20 grados y las máximas no bajan de los 40 en el interior, con localidades como Murcia que pueden alcanzar los 44 grados.

En el Campo de Cartagena y Mazarrón se esperan 42 grados de máxima, en el Noroeste, 40º, mientras que en el Altiplano rozarán los 40 grados centígrados. En el Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas las máximas llegarán a los 42 grados. En la Comunidad, de este modo, la Aemet ha anunciado que las máximas sobrepasarán los 40 grados y se mantendrán así, al menos, hasta el martes.

Dado que el municipio de Murcia se encuentra bajo aviso naranja hasta el lunes, el Ayuntamiento ha organizado una serie de medidas para garantizar el bienestar de los colectivos con mayor vulnerabilidad en situación de exclusión residencial. El SEMAS (Servicio de Emergencia Móvil y Atención Social), en coordinación con Policía Local y Protección Civil, realizará rutas por diferentes vías de la ciudad de Murcia para informar a las personas en situación de calle de los recursos habilitados para protegerse del calor, además de supervisar su estado de salud y ofrecer agua fría y gorras con un dispositivo especial de refuerzo.

Se va a habilitar como espacio municipal el pabellón Cagigal, para que las personas que lo deseen puedan permanecer mientras que esté activa la alerta roja en horario de 12.30 a 21.00 horas, aclimatado con sillas, aire acondicionado y reparto de agua y otros víveres. Ya a partir del martes las máximas bajarán a los 38 grados y el viernes de la semana que viene se espera que desciendan hasta los 33.

En el caso de la ciudad portuaria, «como medida preventiva, el Ayuntamiento de Cartagena ha balizado árboles de gran porte, como ficus y eucaliptos, ubicados principalmente en zonas del casco histórico, ante el riesgo de posibles desprendimientos de ramas debido al calor», explican fuentes municipales. Además, se están llevando a cabo tareas de riego para refrescar el arbolado. «Se recomienda encarecidamente a la población que respete las áreas restringidas, no transitando por ellas», dicen.