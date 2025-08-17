"Queremos que los niños dejen de temer a las matemáticas"

Ana Campillo Martínez es una joven investigadora de La Algaida. Graduada en Educación Infantil por la UMU en 2020, actualmente desarrolla su tesis doctoral en Psicología. Dentro de su línea de investigación, se centra en los factores asociados a la ansiedad matemática en escolares con desarrollo típico y con TDAH. Gracias al programa de becas Fulbright-Región de Murcia, cofinanciado por la Fundación Séneca y la Comisión Fulbright, realizará una estancia en Estados Unidos, donde profundizará en el estudio del temperamento infantil y su relación con la ansiedad, mediante métodos avanzados como tareas de laboratorio y electroencefalografía. Este trabajo busca aportar nuevas herramientas para prevenir y reducir la ansiedad matemática en las aulas a través de programas personalizados.

¿Cómo recibió la noticia de la beca Fulbright?

La recibí con mucha alegría, pero también con contención. Me alegré mucho porque llevaba tiempo tomando decisiones con Fulbright en mente. Rechacé otras becas, orienté mi tesis hacia una línea más sólida en psicología educativa y estadística, y me fui a Dublín a mejorar mi inglés. Pero también vino acompañada de incertidumbre porque la persona que era mi tutora en EE UU cambió de universidad justo cuando recibí la beca.

¿Y cómo se resolvió esa situación?

Reorganicé todo. Al final se decidió hacer dos estancias en dos centros diferentes, en la Washington State University en Pullman y en la Universidad de Baylor, con dos tutores. Ha sido complicado, pero será enriquecedor. Lo más importante es que el proyecto sigue teniendo coherencia.

¿Qué significa para usted esta beca?

Es una oportunidad de seguir aprendiendo, pero también de crecer, de conocer nuevas culturas y formas de investigar. Fulbright valora mucho la excelencia académica, pero también que te preocupes por la sociedad, y eso me parece muy importante.

¿En qué consiste su proyecto de investigación?

Trabajo sobre ansiedad matemática, que es ese sentimiento de tensión y malestar que aparece cuando una persona se enfrenta a problemas matemáticos. Va más allá del rendimiento: bloquea, genera evitación e incluso puede condicionar la elección de estudios o profesiones futuras. Queremos que los niños dejen de temer a las matemáticas.

¿Qué pasa en el caso de los niños con TDAH?

Los niños con TDAH presentan más ansiedad matemática que sus compañeros. Sin embargo, el efecto sobre el rendimiento no siempre es diferente. Es como una botella que se llena hasta que rebosa. En el caso de estos niños, su botella ya está más llena desde el principio.

¿Qué la ilusiona del intercambio cultural?

Me gustaría compartir la cercanía, la gratitud, el respeto por otras culturas. Creo que lo bonito de un intercambio no es solo tener experiencias, sino saber qué aportas y qué puedes aprender. También es una oportunidad de dar a conocer Murcia porque hay mucha gente que la infravalora; piensan que aquí solo tenemos limones.

¿Qué le impone más respeto del año en Estados Unidos?

Lo que más me impone es la burocracia: papeles, visado, buscar una nueva casa. Mi primera experiencia fue muy mala, pero también he tenido experiencias muy buenas.

¿Se ve en el aula o investigando a largo plazo?

Me encantaría seguir en la universidad porque tengo un compromiso social con la investigación y la docencia para que otros estén mejor preparados.

¿Cuál es la relevancia de su investigación para las aulas?

Que consigamos identificar lo que causa que algunos niños odien las matemáticas, tengan dolor de barriga, quieran huir, y darles herramientas para que puedan controlar esa ansiedad y rendir bien.

¿Qué le diría a su yo del pasado?

Estoy orgullosa, confía en ti; la vida no es fácil, pero nada es fácil, lo vas a conseguir.