El precio del alquiler en la costa se dispara más de un 70% en cuatro años

Tener la posibilidad de alquilar una vivienda se está convirtiendo en una odisea cada vez más complicada debido al rápido incremento que están sufriendo los precios tanto a nivel nacional como regional. Unido a la aún más dificultosa tarea de adquirir un domicilio en propiedad, el problema de la vivienda se ha convertido en uno de los principales quebraderos de cabeza de la sociedad.

Y el aumento del precio de alquiler de viviendas continúa su escalada, también en la Región de Murcia y con registros que, en muchos casos, alcanzan máximos históricos. En el caso de la Comunidad, los municipios costeros están a la cabeza de estos incrementos, con un 73,68% en los últimos cuatros años. Según los datos del pasado mes de julio ofrecidos por el portal inmobiliario Indomio, la media del precio por metro cuadrado en los municipios costeros de la Región de Murcia es de 11,47 euros. Es decir, alquilar una vivienda de 80 metros cuadrados cuesta de media en torno a los 918 euros al mes.Y una de 100 metros cuadrados se dispara hasta los 1.147 euros.

Mazarrón, según este portal, es el municipio con mayor aumento de precio, con un 162%. Más del doble que hace cuatro años. En julio de 2025, el precio mensual medio llegó a los 18,56 €/m2. O lo que es lo mismo, una vivienda de 80 metros cuadrados costaba de media unos 1.485 euros. En segundo puesto se encuentra Los Alcázares, con una subida del 83,4%, alcanzando un precio de 12,23 €/m2. Con un incremento parecido, el alquiler de viviendas en Águilas es un 79,35% más caro que hace cuatro años.

Menos exagerada es la subida en San Pedro del Pinatar (46,9%), San Javier (36,2%) y Cartagena (34,3%), en la que el alquiler mensual de una vivienda de 80m2 cuesta de media entre los 664 euros de la ciudad portuaria y los 765 euros de San Pedro del Pinatar.

Subidas interanuales

Con respecto a la variación interanual, Los Alcázares es el municipio costero que más destaca, con una subida de un 47,2% entre julio de 2024 y 2025. El alcalde del municipio explica la complicada dinámica de los últimos dos años: «La subida del precio del alquiler está siendo dramática para las personas vulnerables. Estamos intentando promover la creación de Viviendas de Protección Oficial. Es algo importantísimo», afirma Mario Pérez Cervera.

San Pedro del Pinatar también ha sufrido un importante incremento del 38% en el último año. Pedro Javier Sánchez, alcalde de la localidad, considera que en la actualidad lo fundamental es tener en cuenta a los jóvenes. «Es prioritario facilitarles el acceso a la vivienda; destinaremos suelo municipal a proyectos de vivienda asequible», anuncia el regidor.

De cerca en cuanto a subida interanual, siempre según el portal, le sigue Águilas, con un 36,2%.

Los municipios con incrementos interanuales más moderados son los de San Javier (12,5%) y Cartagena (6,4%). El alcalde de San Javier, José Miguel Luengo, también pretende liberar suelo municipal: «Los jóvenes son los que más están sufriendo. Tenemos varios proyectos para aportar suelo municipal que ayude a las nuevas generaciones», asegura a preguntas de esta redacción.

Otros municipios del Campo de Cartagena también han experimentado las subidas del precio del alquiler más importantes de la Región. Arrendar una vivienda en Torre Pacheco es ahora un 53,3% más caro que hace cuatro años, con un precio actual de 8,43 €/m2. El incremento es el quinto mayor de la Comunidad. En sexto lugar se encuentra La Unión, con una subida del 47,7% respecto a 2021. También Fuente Álamo, con un 41,9%, se sitúa en el noveno puesto de esta clasificación de los municipios en los que más se ha encarecido.

Fuera de la costa y el Campo de Cartagena, se encuentra Ceutí, en cuarto lugar, con un 63,8%, y Santomera, en el octavo con un 44,7%.

Por debajo de la media

A nivel nacional, la Región de Murcia es la quinta comunidad con precios más bajos de alquiler, solo por encima de La Rioja, Extremadura, Castilla y León, Castilla - La Mancha y la Ciudad Autónoma de Ceuta, según el portal inmobiliario. El precio de alquiler medio se encuentra en 9,68 €/m2, mientras que la media del país asciende a 15,11 €/m2.

En el último año, el incremento en la Región de Murcia ha sido, con un 6,8%, el cuarto más bajo a nivel nacional, por encima de País Vasco (6,2%), Cantabria (5,2%) y Navarra (4.7%).

El coste medio de un alquiler mensual en España alcanzó el pasado mes de julio los 14,6 €/m2, un máximo histórico que contrasta con los 10,4 €/m2 registrados en el mismo mes de 2024.

Son muchas las familias a las que este imparable crecimiento les está afectando debido a su repercusión en la economía familiar, siendo un problema del que prácticamente ningún territorio del país se ha visto a salvo en los últimos tiempos.